Валиуллин о двух поражениях «Ак Барса» подряд: «У нас были самолетные ноги. 7-8 игр через день. Накопилась усталость»

Марат Валиуллин объяснил два поражения подряд «Ак Барса».

Команда из Татарстана уступила «Ладе» (3:4) и «Металлургу» (0:3).

– Для вас являются проблемой два последних матча и вообще нестабильность сезона, когда вы проводите бездарные игры, хотя были и хорошие, но последние две игры, особенно с «Металлургом» – это страшно было.

– У нас были самолетные ноги. 7-8 матчей через день. Сложность есть. Усталость накопилась, перелеты. Все равно это сказывается.

Ребята практически в одном и том же составе играют. Где-то свежести не хватило, эмоций.

Сейчас в домашних играх все будет по-другому. Сезон длинный. Все стабильно не могут пройти сезон, – сказал генеральный менеджер « » Марат Валиуллин.