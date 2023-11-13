Валиуллин о двух поражениях «Ак Барса» подряд: «У нас были самолетные ноги. 7-8 игр через день. Накопилась усталость»

Теги Ак Барс Марат Валиуллин КХЛ Хоккей

Марат Валиуллин объяснил два поражения подряд «Ак Барса».

Команда из Татарстана уступила «Ладе» (3:4) и «Металлургу» (0:3).

– Для вас являются проблемой два последних матча и вообще нестабильность сезона, когда вы проводите бездарные игры, хотя были и хорошие, но последние две игры, особенно с «Металлургом» – это страшно было.

– У нас были самолетные ноги. 7-8 матчей через день. Сложность есть. Усталость накопилась, перелеты. Все равно это сказывается.

Ребята практически в одном и том же составе играют. Где-то свежести не хватило, эмоций.

Сейчас в домашних играх все будет по-другому. Сезон длинный. Все стабильно не могут пройти сезон, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

8 комментариев

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Machine Head
Один сказал глупость , а дураки повторяют. Смотрите завтра не обосритесь - к вам сам великий тренер едет . Даже Китай за СКА и даже собаки .
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Ярославец75
Его Йозе укусил?
+4
-1
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Евгений - 79
А с системой у вас проблем не было? А то эти проблемы рядом с друг другом
+1
-1
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Знатный стахановец
У генерального менагера мозг болеет. Выдали бы какойньть таблетос для поправки. Всё ж в кресле сидит, как ни крути...
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Рустам Макаров
он щас одного"великого" тренера цитирует? 🤣🤣🤣
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Aleksandr1978
про лёд забыл сказать
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Bulat89
Ротен ушёл в народ)
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Bartez1986
Ответ Machine Head
Один сказал глупость , а дураки повторяют. Смотрите завтра не обосритесь - к вам сам великий тренер едет . Даже Китай за СКА и даже собаки .
ну он же троллит)
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