Лукоянов должен больному раком отцу 145 тысяч рублей на лечение, кредиторам – около 5 млн. Он лгал о сломанной ноге и похоронах сестры, чтобы отложить оплату (Mash Iptash)

Форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов задолжал деньги больному раком отцу.

Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на телеграм-канал Mash Iptash.

По данным телеграм-канала, диагноз отцу хоккеиста был поставлен в 2022 году. К тому моменту Артем Лукоянов не общался с родителями около 3 лет.

Сообщается, что в марте 2023 года они пошли в суд и потребовали от игрока выделять на лечение и медикаменты по 30 тысяч рублей. Семья обращалась в клуб, но ответа не получила.

В октябре Лукоянов прислал родителям 65 тысяч рублей из положенных 210 тысяч. Остальную сумму (145 тысяч рублей) он обещал отправить позднее.

Отмечается, что форвард «Ак Барса» также не возвращает деньги кредиторам. Хоккеист занял у шести человек порядка 5 млн рублей. Он обещал рассчитаться оперативно, но под различными предлогами откладывал оплату. Утверждается, что он лгал им о сломанной ноге и похоронах сестры.