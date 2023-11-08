Лукоянов должен больному раком отцу 145 тысяч рублей на лечение, кредиторам – около 5 млн. Он лгал о сломанной ноге и похоронах сестры, чтобы отложить оплату (Mash Iptash)

Теги Ак Барс происшествия КХЛ Артем Лукоянов деньги Здоровье Хоккей

Форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов задолжал деньги больному раком отцу.

Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на телеграм-канал Mash Iptash.

По данным телеграм-канала, диагноз отцу хоккеиста был поставлен в 2022 году. К тому моменту Артем Лукоянов не общался с родителями около 3 лет.

Сообщается, что в марте 2023 года они пошли в суд и потребовали от игрока выделять на лечение и медикаменты по 30 тысяч рублей. Семья обращалась в клуб, но ответа не получила.

В октябре Лукоянов прислал родителям 65 тысяч рублей из положенных 210 тысяч. Остальную сумму (145 тысяч рублей) он обещал отправить позднее. 

Отмечается, что форвард «Ак Барса» также не возвращает деньги кредиторам. Хоккеист занял у шести человек порядка 5 млн рублей. Он обещал рассчитаться оперативно, но под различными предлогами откладывал оплату. Утверждается, что он лгал им о сломанной ноге и похоронах сестры.

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8 комментариев

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maks44
Лудоман наверное. Это в их стиле.
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ЧакЧак
чушь какая то
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Нурзаман Хасанов
Вброс ,думаю. Только к чему это?
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Klinsmann32
другого от этого товарища я и не ожидал
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Эд..19
Посыпались фейки ))) Не нравится конкурентам, что Ак Барс уверенно идёт к своей главной цели. Всякую ахинею готовы нести, чтобы подорвать монолитность коллектива. Зная характер Артёма ещё с Альметьевска, конечно, не верю в эту чушь. Обыватель же всё это примет за чистую монету, проигнорировав желтушную репутацию источника (отношу сюда и Спортс, перепечатывающий всякий бред). На то и расчёт.
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татарин Казанский
ну и на хрена это сюда писать?. так и хотят подорвать команду.
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Bombanero
Реклама букмекеров под этой новостью выглядит иронично
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