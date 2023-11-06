Хайруллин о Серебрякове: «Сейчас 70–80% в победах — это заслуга вратарей. Дай бог, Никита нам поможет и снова станет лучшим вратарем лиги»

Теги СКА КХЛ Никита Серебряков Марат Хайруллин Хоккей

Марат Хайруллин надеется, что Никита Серебряков поможет СКА в этом сезоне.

— Как на команде сказался октябрьский приход в нее из «Адмирала» лучшего вратаря КХЛ прошлого сезона Никиты Серебрякова?

— Он хороший вратарь, сильный. Когда вратарь играет очень хорошо, это помогает команде выигрывать. Сейчас 70–80% в победах — это заслуга вратарей. Поэтому, дай бог, Никита нам поможет и снова станет лучшим вратарем лиги, – сказал форвард СКА.

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