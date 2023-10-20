Федор Канарейкин: «Овечкин забьет 30-40, дай бог, больше шайб за сезон. Нужно потерпеть, скоро он выйдет на привычный высокий уровень»

Федор Канарейкин высказался об игре Александра Овечкина на старте сезона НХЛ.

В 3 матчах нападающий « » сделал 1 результативную передачу.

«Сезон только начинается, забьет свои 30-40, дай бог, больше шайб за сезон. Все-таки человек немолодой, по-разному складывается начало сезона.

Нужно потерпеть, и, думаю, скоро он выйдет на свой привычный высокий уровень» – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.