Федор Канарейкин: «Овечкин забьет 30-40, дай бог, больше шайб за сезон. Нужно потерпеть, скоро он выйдет на привычный высокий уровень»
Федор Канарейкин высказался об игре Александра Овечкина на старте сезона НХЛ.
В 3 матчах нападающий «Вашингтона» сделал 1 результативную передачу.
«Сезон только начинается, Овечкин забьет свои 30-40, дай бог, больше шайб за сезон. Все-таки человек немолодой, по-разному складывается начало сезона.
Нужно потерпеть, и, думаю, скоро он выйдет на свой привычный высокий уровень» – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
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