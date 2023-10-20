Федор Канарейкин: «Овечкин забьет 30-40, дай бог, больше шайб за сезон. Нужно потерпеть, скоро он выйдет на привычный высокий уровень»

Теги Вашингтон Федор Канарейкин Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Федор Канарейкин высказался об игре Александра Овечкина на старте сезона НХЛ.

В 3 матчах нападающий «Вашингтона» сделал 1 результативную передачу.

«Сезон только начинается, Овечкин забьет свои 30-40, дай бог, больше шайб за сезон. Все-таки человек немолодой, по-разному складывается начало сезона.

Нужно потерпеть, и, думаю, скоро он выйдет на свой привычный высокий уровень» – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

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4 комментария

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Stepan Alexandrovich
Ждём всем спортсом)))
+1
0
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Pakhomov Andrei
Хорошо что шумят про Саню,спортивной злости +100500
+1
0
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Nikolay
дух уже совсем потерялся
0
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