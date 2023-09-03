Генменеджер «Ак Барса» о трансферах: «Смотрим североамериканский рынок, смотрим в России. Комплектация не закончена»

Марат Валиуллин ответил на вопрос о возможных приобретениях «Ак Барса».

– После подписания Свечникова комплектация на сезон закончена?

– Нет, мы все равно смотрим рынок.

Смотрим североамериканский рынок. И здесь в России смотрим, как что у клубов. Есть разные мысли, но комплектация команды не закончена.

– Собираетесь любой ценой закрыть легионерские вакансии?

– Такой цели нет. Будет легионер или еще кто-то, кто нас устроит, – возможно подписание. Возможно, обмены будут какие-то. Посмотрим.

– Есть конкретные задачи на регулярный чемпионат, принципиально его выиграть? Или все заточено на то, чтобы выйти к плей-офф на пик формы?

– Задачи есть на каждый матч. Далеко не загадываем.

До плей-офф еще 67 игр. Надо выходить и выигрывать каждую игру. А там дальше видно будет, – сказал генеральный менеджер « » Марат Валиуллин.