Генменеджер «Ак Барса» о трансферах: «Смотрим североамериканский рынок, смотрим в России. Комплектация не закончена»
Марат Валиуллин ответил на вопрос о возможных приобретениях «Ак Барса».
– После подписания Свечникова комплектация на сезон закончена?
– Нет, мы все равно смотрим рынок.
Смотрим североамериканский рынок. И здесь в России смотрим, как что у клубов. Есть разные мысли, но комплектация команды не закончена.
– Собираетесь любой ценой закрыть легионерские вакансии?
– Такой цели нет. Будет легионер или еще кто-то, кто нас устроит, – возможно подписание. Возможно, обмены будут какие-то. Посмотрим.
– Есть конкретные задачи на регулярный чемпионат, принципиально его выиграть? Или все заточено на то, чтобы выйти к плей-офф на пик формы?
– Задачи есть на каждый матч. Далеко не загадываем.
До плей-офф еще 67 игр. Надо выходить и выигрывать каждую игру. А там дальше видно будет, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.
Только вот кого на обмен? В идеале скинуть тяжёлый контракт Войнова и найти двух крепких защитников в третью пару. Ну или топа из СА плюс нормального домоседа типа Хенкеля