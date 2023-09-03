Генменеджер «Ак Барса» о трансферах: «Смотрим североамериканский рынок, смотрим в России. Комплектация не закончена»

Теги Ак Барс Марат Валиуллин КХЛ Хоккей

Марат Валиуллин ответил на вопрос о возможных приобретениях «Ак Барса».

– После подписания Свечникова комплектация на сезон закончена?

– Нет, мы все равно смотрим рынок.

Смотрим североамериканский рынок. И здесь в России смотрим, как что у клубов. Есть разные мысли, но комплектация команды не закончена.

– Собираетесь любой ценой закрыть легионерские вакансии?

– Такой цели нет. Будет легионер или еще кто-то, кто нас устроит, – возможно подписание. Возможно, обмены будут какие-то. Посмотрим.

– Есть конкретные задачи на регулярный чемпионат, принципиально его выиграть? Или все заточено на то, чтобы выйти к плей-офф на пик формы?

– Задачи есть на каждый матч. Далеко не загадываем.

До плей-офф еще 67 игр. Надо выходить и выигрывать каждую игру. А там дальше видно будет, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

10 комментариев

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Strannix
Ответ Алексей Тарлыков
Нападающего бы забивного под большинство
Ну конечно, у вас же их нет....
+10
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Strannix
А потолок? А потолок можно натянуть до нужного уровня)))
+6
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Niyaz niyaz
Ответ Finski
Защитника ищут
Да ладно...
+2
-1
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Серый
Ответ Strannix
А потолок? А потолок можно натянуть до нужного уровня)))
20 лямов под кепкой. Конечно, таких гениев, как в Питере у нас нет, где лучший защитник лиги получает 25 лямов в год (😂😂😂), могли и побольше оставить)
+1
0
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Finski
Защитника ищут
+5
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Рубикон
Ак барс чемпион!
+5
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LanSER
ИМХО, избыточно. Сейчас АБ нужно просто сыгрываться и создавать идеальный микроклимат в команде. Любое новое приобретение уже не будет столько усиливать команду сколько нарушать отношения.
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Алексей Тарлыков
Ответ Strannix
Ну конечно, у вас же их нет....
Это сарказм был. И я болею за другую команду на букву А
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MaaRek
Ответ Алексей Тарлыков
Нападающего бы забивного под большинство
Нападающий? Яшкин, Радулов, Галиев, куда ещё то. Защитник нужен, а ещё лучше пара.

Только вот кого на обмен? В идеале скинуть тяжёлый контракт Войнова и найти двух крепких защитников в третью пару. Ну или топа из СА плюс нормального домоседа типа Хенкеля
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