Где смотреть Динамо – Металлург Мг, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ – Континентальная хоккейная лига 7 сентября
В четверг, 7 сентября, сыграют Динамо и Металлург Мг в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «ВТБ-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать каналы KHL и KHL Prime.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Динамо – Металлург Мг
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
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