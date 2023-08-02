Ротенберг о матче чемпионов КХЛ и НХЛ в Кейптауне: «НХЛ – коммерческая структура, смотрят только на финансы. «Каролина» расстроилась, когда проиграла СКА. Больше не хотят приезжать»
Роман Ротенберг оценил возможность проведения игры чемпионов КХЛ и НХЛ.
«Будет отличной идеей – собрать лучшие клубы со всей России и пригласить, например, команды из Канады, США, Швеции, Финляндии. Мы к этому абсолютно открыты.
На клубном уровне ничто не запрещает проводить такие матчи. Да, на уровне сборных есть своя ситуация.
Но провести матчи на клубном уровне нам никто не запрещает. Мы обсуждаем проекты в Южной Африке, в Индии.
Почему бы не провести матч между чемпионами НХЛ и КХЛ? Например, в Кейптауне. Нет никаких препятствий. Только финансы. У нас есть время это проработать.
НХЛ – коммерческая структура, которая будет смотреть только на финансовые показатели. Любые клубы могут сыграть, не обязательно чемпионы.
СКА играл с «Каролиной». И «Каролина» расстроилась, так как проиграла. Больше не хотят приезжать.
В моем понимании, это будет интересно всем. Все упирается в экономику. Если им будет это интересно коммерчески, то не вижу препятствий», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
В октябре 2010 года СКА обыграл «Каролину» (5:3) в выставочном матче в Санкт-Петербурге.
Этот больной человек, противоречит сам себе уже в соседних фразах, срочно санитаров.
Хоспади, слов нет)
и что бы больше про неё вот такого не говорили
а годом ранее Цюрих аж прям у Чикаго выиграл, у будущих обладателей КС. там прям памятники стоят, в 200 метров
А вообще, странная вещь вспоминать товарняк 2010 года, тогда победили, но как-то после Ванкувера было странно, говорить, что реванш взят и они нас боятся. А сейчас это битва на уровне победили печенегов.
В те времена, ЦСКА обыгрывал Клипперс, что там тоже нагнули НБА?