Ротенберг о матче чемпионов КХЛ и НХЛ в Кейптауне: «НХЛ – коммерческая структура, смотрят только на финансы. «Каролина» расстроилась, когда проиграла СКА. Больше не хотят приезжать»

Роман Ротенберг оценил возможность проведения игры чемпионов КХЛ и НХЛ.

«Будет отличной идеей – собрать лучшие клубы со всей России и пригласить, например, команды из Канады, США, Швеции, Финляндии. Мы к этому абсолютно открыты.

На клубном уровне ничто не запрещает проводить такие матчи. Да, на уровне сборных есть своя ситуация.

Но провести матчи на клубном уровне нам никто не запрещает. Мы обсуждаем проекты в Южной Африке, в Индии.

Почему бы не провести матч между чемпионами НХЛ и ? Например, в Кейптауне. Нет никаких препятствий. Только финансы. У нас есть время это проработать.

– коммерческая структура, которая будет смотреть только на финансовые показатели. Любые клубы могут сыграть, не обязательно чемпионы.

СКА играл с «Каролиной». И « » расстроилась, так как проиграла. Больше не хотят приезжать.

В моем понимании, это будет интересно всем. Все упирается в экономику. Если им будет это интересно коммерчески, то не вижу препятствий», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

В октябре 2010 года СКА обыграл «Каролину» (5:3) в выставочном матче в Санкт-Петербурге.