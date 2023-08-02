Ротенберг о матче чемпионов КХЛ и НХЛ в Кейптауне: «НХЛ – коммерческая структура, смотрят только на финансы. «Каролина» расстроилась, когда проиграла СКА. Больше не хотят приезжать»

Теги СКА Каролина НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Р-Спорт Хоккей

Роман Ротенберг оценил возможность проведения игры чемпионов КХЛ и НХЛ.

«Будет отличной идеей – собрать лучшие клубы со всей России и пригласить, например, команды из Канады, США, Швеции, Финляндии. Мы к этому абсолютно открыты.

На клубном уровне ничто не запрещает проводить такие матчи. Да, на уровне сборных есть своя ситуация.

Но провести матчи на клубном уровне нам никто не запрещает. Мы обсуждаем проекты в Южной Африке, в Индии.

Почему бы не провести матч между чемпионами НХЛ и КХЛ? Например, в Кейптауне. Нет никаких препятствий. Только финансы. У нас есть время это проработать.

НХЛ – коммерческая структура, которая будет смотреть только на финансовые показатели. Любые клубы могут сыграть, не обязательно чемпионы.

СКА играл с «Каролиной». И «Каролина» расстроилась, так как проиграла. Больше не хотят приезжать.

В моем понимании, это будет интересно всем. Все упирается в экономику. Если им будет это интересно коммерчески, то не вижу препятствий», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

В октябре 2010 года СКА обыграл «Каролину» (5:3) в выставочном матче в Санкт-Петербурге.

27 комментариев

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Так смотрят только на финансы, или не приезжают потому, что проиграли?

Этот больной человек, противоречит сам себе уже в соседних фразах, срочно санитаров.
+69
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Ответ KaizerSoze
Каролина расстроилась 😁😁😁 Хоспади, слов нет)
они из-за этого КС который год не могут взять. все расстроенные.
+47
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+45
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Каролина расстроилась 😁😁😁
Хоспади, слов нет)
+29
-4
+25
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ну да, капиталисты привыкли смотреть на финансы... они же не родились деточками миллиардеров-воров
+19
0
+19
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Ответ Ron Weasley
Комментарий удален модератором
Он и так на них. Ну, не на таблетках, на порошке - одна хрен разница
+7
0
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Ответ Вечно в бане
Так смотрят только на финансы, или не приезжают потому, что проиграли? Этот больной человек, противоречит сам себе уже в соседних фразах, срочно санитаров.
Точно.Только хотел подметить сам себе противоречит.Дайте им бабки и они с чертом в аду сыграют.
+6
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Раз в год и палка стреляет, всё никак не нафапаются на эту победу:)
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а напишите пост, про эту игру СКА, что бы все понимали, что это было
и что бы больше про неё вот такого не говорили
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Ответ Bartez1986
они из-за этого КС который год не могут взять. все расстроенные.
Да что там! Поговаривают что все там хотели уволиться после того злосчастного матча.
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а ещё им в европах повезло, что наш зенит не участвует в ЛЧ
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Ответ Вадим Сидоров
Раз в год и палка стреляет, всё никак не нафапаются на эту победу:)
немцы до сих пор вспоминают небось, как двумя днями назад Маннгейм, по булитам, проиграл Акулам, финалисту западной конференции
а годом ранее Цюрих аж прям у Чикаго выиграл, у будущих обладателей КС. там прям памятники стоят, в 200 метров
+4
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+3
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Обыграли Каролину и попали в топ-20 ̶У̶Е̶Ф̶А̶ Кубка Стэнли.
А вообще, странная вещь вспоминать товарняк 2010 года, тогда победили, но как-то после Ванкувера было странно, говорить, что реванш взят и они нас боятся. А сейчас это битва на уровне победили печенегов.
В те времена, ЦСКА обыгрывал Клипперс, что там тоже нагнули НБА?
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Надо на луне провести матч. Ротенберг и ему подобные домой хотя бы слетают
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Обиделись серьезно?)) Такими темпами после любого поражения в следующий раз команда должна бойкотировать так что ли?))
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Я раньше думал он троллит или еще что то) Но в дальнейшем смотришь он на любые тему какую то не понятную вещь говорит)
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В Кейптауне главного ромкина спонсора ждут!
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Что за идея? Я бы понял идею провести финал Лиги Чемпионов в Антактиде, но не эту...
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Ответ Russ Ivan
Самый фонтанирующий фонтан Санкт-Петербурга!
перед нами одна из главных достопримечательностей спортивной столицы!
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Гениально...просто гениально...
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рома, вернись на землю
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Прошло 13 лет. Память не подводит . А критическое мышление?
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Такое ощущение, что пока он не несет чушь, он вспоминает свой первый половой акт в приватной обстановке. И то, что после этого, все его и его системы боятся
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Мировой океей двигается разнообразно это радует
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Что-то его сильно в Африку тянет в последнее время
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🤣🤣🤣🤣 какой же он шутник))
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