Ротенберг о лагере развития СКА: «Провели качественные тренировки, прокачав катание, контроль шайбы, игровые ситуации. Впереди непростые сборы, где будет закладываться база»
Роман Ротенберг рассказал об итогах лагеря развития СКА.
«Сегодня в лагере развития СКА образца 2023 года прошел последний день занятий.
В общей сложности с молодыми игроками нашей системы в Хоккейном городе мы провели восемь дней качественных тренировок, отработав все нюансы для каждого амплуа, прокачав катание, владение клюшкой, контроль шайбы и игровые ситуации.
Уверен, это будет хорошим подспорьем к старту сборов с командами СКА, куда наши игроки отправятся совсем скоро.
И, конечно, самое главное здесь – продолжать совершенствоваться. Важно понимать, что лагерь – задел на будущее, это важный этап, когда можно увидеть то, над чем нужно дополнительно поработать.
Впереди непростые сборы, где будет закладываться база на предстоящий сезон. Желаю всем отлично потрудиться и подойти к новому чемпионату готовыми на все сто!
Спасибо за работу в лагере развития нашим специалистам, персоналу, и, конечно, всем хоккеистам системы СКА. Работаем дальше!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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