Ротенберг о лагере развития СКА: «Провели качественные тренировки, прокачав катание, контроль шайбы, игровые ситуации. Впереди непростые сборы, где будет закладываться база»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг рассказал об итогах лагеря развития СКА.

«Сегодня в лагере развития СКА образца 2023 года прошел последний день занятий.

В общей сложности с молодыми игроками нашей системы в Хоккейном городе мы провели восемь дней качественных тренировок, отработав все нюансы для каждого амплуа, прокачав катание, владение клюшкой, контроль шайбы и игровые ситуации.

Уверен, это будет хорошим подспорьем к старту сборов с командами СКА, куда наши игроки отправятся совсем скоро.

И, конечно, самое главное здесь – продолжать совершенствоваться. Важно понимать, что лагерь – задел на будущее, это важный этап, когда можно увидеть то, над чем нужно дополнительно поработать.

Впереди непростые сборы, где будет закладываться база на предстоящий сезон. Желаю всем отлично потрудиться и подойти к новому чемпионату готовыми на все сто!

Спасибо за работу в лагере развития нашим специалистам, персоналу, и, конечно, всем хоккеистам системы СКА. Работаем дальше!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

7 комментариев

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Алексей Иванов
Ротен сам тренировал?
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Clever_mind
Явно у своего попугая этот текст заучил. Особенно про "базу" доставляет
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Космический Котик
прокачав катание, контроль шайбы
___

В НХЛ 2023 играли?
+2
-1
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Кеша
Какую базу Ротенберг собирается заложить? Прокачал катание. Кто же им катание прокачивал ? Неужели Вы лично Роман Борисович ?
0
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Джон Псина
Ответ Алексей Иванов
Ротен сам тренировал?
Он только 800 матчей посмотрел
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