Кекяляйнен о Проворове: «Надежный защитник для топ-4. Он чрезвычайно трудолюбив, у него есть желание становиться лучше»

Ярмо Кекяляйнен поделился мнением о защитнике Иване Проворове.

Российский хоккеист перешел в «Блю Джекетс» из «Филадельфии» в результате обмена.

«Я думаю, что он надежный защитник для топ-4. Мы наблюдали за ним с тех пор, как он был задрафтован на том же драфте, что и Веренски.

У меня такое чувство, что мы знаем его с самого драфта. После перехода на профессиональный уровень он был действительно надежным защитником из топ-4, и он все еще входит в фазу своего расцвета.

Все, что мы узнали о нем, заключается в том, что он чрезвычайно трудолюбив, всегда ходит в спортзал, заботится о себе и хочет быть лучше, у него есть драйв и желание становиться лучше. Это то, чего мы хотим от наших игроков», – сказал генеральный менеджер « » Ярмо Кекяляйнен.