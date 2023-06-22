Кекяляйнен о Проворове: «Надежный защитник для топ-4. Он чрезвычайно трудолюбив, у него есть желание становиться лучше»

Теги Коламбус НХЛ Ярмо Кекяляйнен Иван Проворов Хоккей

Ярмо Кекяляйнен поделился мнением о защитнике Иване Проворове.

Российский хоккеист перешел в «Блю Джекетс» из «Филадельфии» в результате обмена.

«Я думаю, что он надежный защитник для топ-4. Мы наблюдали за ним с тех пор, как он был задрафтован на том же драфте, что и Веренски.

У меня такое чувство, что мы знаем его с самого драфта. После перехода на профессиональный уровень он был действительно надежным защитником из топ-4, и он все еще входит в фазу своего расцвета.

Все, что мы узнали о нем, заключается в том, что он чрезвычайно трудолюбив, всегда ходит в спортзал, заботится о себе и хочет быть лучше, у него есть драйв и желание становиться лучше. Это то, чего мы хотим от наших игроков», – сказал генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен.

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1 комментарий

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ftw2002@yandex.ru
Лучше играть в Коламбусе, чем надевать радужные джерси в Филадельфии
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