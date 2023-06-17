Впервые за 30 лет в плей-офф НХЛ забивали больше 6 голов за игру в 2 сезонах подряд

Теги Кубок Стэнли НХЛ Хоккей

Впервые за 30 лет в плей-офф НХЛ забивали больше 6 голов за игру в 2 сезонах подряд.

Средняя результативность розыгрыша Кубка Стэнли-2023 составила 6,29 гола за игру. 

В 2022 году показатель составлял 6,32, в 2021 году – 5,48.

Показатель превысил отметку 6 голов за игру в 2 сезонах подряд впервые за 30 лет. В прошлый раз такой отрезок продолжался с 1979 по 1993 годы. 

Отметим, что средняя результативность регулярного чемпионата НХЛ составила 6,36 гола за игру и стала лучшей с сезона-1993/94. 

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