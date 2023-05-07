Вей объяснил свой уход из «Барыса»: «Тренер хочет от игрока оборонительного стиля. Ищет хоккеиста, который не знает, как выиграть чемпионат КХЛ»

Линден Вей высказался о роли Андрея Скабелки в своем уходе из «Барыса».

31-летний нападающий, выигрывавший Кубок Гагарина с ЦСКА в 2019 году, на днях подписал контракт с немецким « ».

«Как я уже говорил вам ранее, тренер « » хочет от игрока определенного оборонительного стиля.

Тренер ищет хоккеиста, который не знает, как выиграть чемпионат . Хотя мы с женой приветствовали бы возвращение в столицу Казахстана.

Мы решили, что я продолжу карьеру где-нибудь в Европе. Хочу поблагодарить клуб и болельщиков за возможность пережить нечто особенное в Астане. Желаю команде всего наилучшего в будущем», – сказал Вей.