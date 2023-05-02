Капризов о том, приедет ли в Россию в межсезонье: «На данный момент я не знаю»

Кирилл Капризов сообщил, что пока не знает, поедет ли он летом в Россию.

«Миннесота» уступила «Далласу» в серии первого раунда плей-офф НХЛ (2-4).

Капризов ответил на вопрос о том, вернется ли он домой в Россию в межсезонье.

«На данный момент я не знаю», – приводит слова нападающего «Миннесоты» Sports Illustrated.

Напомним, в 2022 году форвард прилетел в США из России в начале августа. Сообщалось, что он вернулся на пять недель раньше положенного, а его агенту и адвокатам на фоне информации о возможной покупке Капризовым военного билета пришлось проделать большую работу, чтобы обеспечить его досрочное возвращение.

Капризов остался без очков в 5 из 6 матчей с «Далласом» в плей-офф. У него 1+0 и «минус 3» в серии