Капризов о том, приедет ли в Россию в межсезонье: «На данный момент я не знаю»

Теги Миннесота НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов сообщил, что пока не знает, поедет ли он летом в Россию.

«Миннесота» уступила «Далласу» в серии первого раунда плей-офф НХЛ (2-4).  

Капризов ответил на вопрос о том, вернется ли он домой в Россию в межсезонье.

«На данный момент я не знаю», – приводит слова нападающего «Миннесоты» Sports Illustrated. 

Напомним, в 2022 году форвард прилетел в США из России в начале августа. Сообщалось, что он вернулся на пять недель раньше положенного, а его агенту и адвокатам на фоне информации о возможной покупке Капризовым военного билета пришлось проделать большую работу, чтобы обеспечить его досрочное возвращение. 

Капризов остался без очков в 5 из 6 матчей с «Далласом» в плей-офф. У него 1+0 и «минус 3» в серии

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6 комментариев

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Александр
лучше не рисковать кира
+23
-3
+20
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Vadoniy
К Федотову могут отправить
+14
-2
+12
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Алар
Не стоит!
+11
-2
+9
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йозе марино
перевод: конечно не вернусь, я что дурак чтоли))
+7
0
+7
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Ромарио163
Точно знает по ходу, только военком. В текущей ситуации может и лучше не приезжать.
+2
0
+2
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