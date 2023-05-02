НХЛ начнет объявлять имена номинантов на индивидуальные призы 2 мая

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НХЛ начнет объявлять имена номинантов на индивидуальные призы 2 мая.

Для каждой награды будут названы имена трех игроков, набравших наибольшее количество голосов выборщиков (в большинстве случаев это члены Ассоциации хоккейных журналистов). Голосование проходило до старта плей-офф НХЛ. 

Предварительное расписание на данный момент выглядит так:

2 мая, вторник – «Фрэнк Селки Трофи» (приз лучшему форварду оборонительного плана), «Леди Бинг Трофи» (приз за джентльменское поведение на льду). 

3 мая, среда – «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку).

4 мая, четверг – «Норрис Трофи» (приз лучшему защитнику).

5 мая, пятница – «Джек Адамс Эворд» (приз лучшему тренеру).

9 мая, вторник – «Билл Мастертон Трофи» (приз за верность хоккею). Ранее каждый клуб номинировал своего кандидата.

Также будут названы кандидаты от каждого клуба на «Кинг Клэнси Трофи» (приз игроку, являющемуся примером для партнеров и принимающему активное участие в общественной жизни). 

10 мая, среда – «Тед Линдсей Эворд» (приз самому выдающемуся игроку регулярного чемпионата, выборщики – игроки НХЛ). 

11 мая, четверг – «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю, выборщики – генеральные менеджеры клубов). 

12 мая, пятница – «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку для своей команды). 

Голосование за приз Джима Грегори (лучшему генеральному менеджеру) будет проведено после завершения второго раунда Кубка Стэнли. 

Что касается приза Марка Мессье за лидерские качества, то назван будет только победитель.  

Обладатели наград (победители уже состоявшихся голосований) будут названы на церемонии награждения, которая состоится в Нэшвилле 26 июня. 

При этом уже известны обладатели трех призов, которые вручаются исходя из статистики. 

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в 5-й раз в карьере выиграл приз лучшему бомбардиру («Арт Росс Трофи», 153 очка в 82 играх). 

Он же впервые выиграл приз лучшему снайперу («Морис Ришар Трофи», 64 шайбы).

Вратари «Бостона» Линус Улльмарк и Джереми Сваймен разделили приз «Дженнингс Трофи», который вручается голкиперам самой мало пропускающей команды в регулярном чемпионате. 

8 комментариев

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Александр Балабанов
Ответ rjrjy
Откуда, кстати, пошла традиция обладателей наград именно по результатам регулярки определять? Понятно, что "Арт Росс" и другие трофеи, на судьбу которых может влиять разное количество матчей, проведённых разными игроками, по-другому не раздашь. Но почему, например, голосование на "Норрис" или "Везину" нельзя провести летом, по окончании всего сезона? Если адекватно оценивать индивидуальные действия и не игнорировать достижения сильных хоккеистов только на основании того, что их команда не дошла до финала плй-офф, результаты будут более справедливыми и значимыми. Плюс, повысится число факторов, способных повлиять на распределение наград, и круг основных претендентов на победу будет виден не к середине февраля, а в лучшем случае к середине мая.
"Харт Трофи" был представлен в 1920-е годы, когда Кубок Стэнли разыгрывался между командами разных лиг, а плей-офф собственно НХЛ состоял из 2-3 матчей (иногда вообще не проводился).

Поэтому ничего удивительного, что его стали вручать за регулярку. А потом уже оформилась традиция.
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rjrjy
Наконец-то возвращается формат, при котором все награды вручают уже после финиша плей-офф, а имена их обладателей объявляют непосредственно во время церемонии. А то когда призы раздавались в самый разгар КС, а результаты некоторых голосований просто публиковались на сайте НХЛ в случайный момент времени, это не очень хорошо выглядело.
+1
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curdboy
По-моему, в каждой номинации есть явный фаворит. Ну, может, с джентельменом на льду не всё так понятно (и то, возможно, потому что не следил). Скукотища
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rjrjy
Откуда, кстати, пошла традиция обладателей наград именно по результатам регулярки определять? Понятно, что "Арт Росс" и другие трофеи, на судьбу которых может влиять разное количество матчей, проведённых разными игроками, по-другому не раздашь. Но почему, например, голосование на "Норрис" или "Везину" нельзя провести летом, по окончании всего сезона? Если адекватно оценивать индивидуальные действия и не игнорировать достижения сильных хоккеистов только на основании того, что их команда не дошла до финала плй-офф, результаты будут более справедливыми и значимыми. Плюс, повысится число факторов, способных повлиять на распределение наград, и круг основных претендентов на победу будет виден не к середине февраля, а в лучшем случае к середине мая.
+1
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Einfach Safari
Ответ PatologoanatoM
Например ? Какие явные фавориты?
Харт, Везина, Норрис, Тед Линдсей, Джек Адамс, Колдырь - все без вариантов по сути
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Sevan87
многие номинанты в отпуск ушли) Можно пересматривать результаты)
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curdboy
Ответ PatologoanatoM
Например ? Какие явные фавориты?
Харт - Макдэвид, Тед Линдсей - тоже, наверное, Макдэвид, Везина - Ульмарк, Селке - Бержерон, Норрис - Карлссон, Джек Адамс - Монтгомери, Билл Мастертон - Летанг, Колдер - Бенирс
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