НХЛ начнет объявлять имена номинантов на индивидуальные призы 2 мая.

Для каждой награды будут названы имена трех игроков, набравших наибольшее количество голосов выборщиков (в большинстве случаев это члены Ассоциации хоккейных журналистов). Голосование проходило до старта плей-офф НХЛ.

Предварительное расписание на данный момент выглядит так:

2 мая, вторник – «Фрэнк Селки Трофи» (приз лучшему форварду оборонительного плана), «Леди Бинг Трофи» (приз за джентльменское поведение на льду).

3 мая, среда – «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку).

4 мая, четверг – «Норрис Трофи» (приз лучшему защитнику).

5 мая, пятница – «Джек Адамс Эворд» (приз лучшему тренеру).

9 мая, вторник – «Билл Мастертон Трофи» (приз за верность хоккею). Ранее каждый клуб номинировал своего кандидата.

Также будут названы кандидаты от каждого клуба на «Кинг Клэнси Трофи» (приз игроку, являющемуся примером для партнеров и принимающему активное участие в общественной жизни).

10 мая, среда – «Тед Линдсей Эворд» (приз самому выдающемуся игроку регулярного чемпионата, выборщики – игроки НХЛ).

11 мая, четверг – «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю, выборщики – генеральные менеджеры клубов).

12 мая, пятница – «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку для своей команды).

Голосование за приз Джима Грегори (лучшему генеральному менеджеру) будет проведено после завершения второго раунда Кубка Стэнли.

Что касается приза Марка Мессье за лидерские качества, то назван будет только победитель.

Обладатели наград (победители уже состоявшихся голосований) будут названы на церемонии награждения, которая состоится в Нэшвилле 26 июня.

При этом уже известны обладатели трех призов, которые вручаются исходя из статистики.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в 5-й раз в карьере выиграл приз лучшему бомбардиру («Арт Росс Трофи», 153 очка в 82 играх).

Он же впервые выиграл приз лучшему снайперу («Морис Ришар Трофи», 64 шайбы).

Вратари «Бостона» Линус Улльмарк и Джереми Сваймен разделили приз «Дженнингс Трофи», который вручается голкиперам самой мало пропускающей команды в регулярном чемпионате.