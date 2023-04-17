«Ак Барс» и ЦСКА открывают финал Кубка Гагарина в Казани. Ставьте на матч без риска – «Бетсити» застрахует до 2000 рублей

Теги Ак Барс ЦСКА КХЛ Ставки на спорт Ставки на футбол натив Хоккей

«Ак Барс» принимает ЦСКА в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

Казанцы разбили «Авангард» (4-1) в финале Востока, ЦСКА в финале Запада преодолел сопротивление СКА (4-2). В регулярке гостевой матч завершился солидной победой «Ак Барса», а вот в Казани выиграл ЦСКА.

Букмекеры считают шансы команд в этой игре примерно равными: за 2,70 можно взять победу «Ак Барса» в основное время, за тот же исход в исполнении ЦСКА дают 2,65. Если вы не уверены, что команды решат все вопросы за 60 минут, можно поставить на победу с учетом овертаймов и серии буллитов – 1,95 против 1,89.

Компания «Бетсити» приготовила сюрприз к старту главной серии сезона КХЛ: вашу ставку застрахуют на 2000 рублей, так что можно без риска зарядить на любой исход!

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