Александр Кержаков: «Футбол не доставляет столько удовольствия сейчас, как хоккей. Когда выхожу на лед в форме вратаря, не замечаю время»

Теги премьер-лига Россия Александр Кержаков КХЛ Хоккей

Александр Кержаков рассказал об интересе к хоккею и игре на позиции вратаря.

– От чего ты кайфуешь больше всего в жизни, кроме футбика?

– Когда играю в хоккей, стою в воротах. Это мечта, которую я хотел осуществить.

Когда я выхожу на лед в форме вратаря, просто не замечаю то время, которое я провожу на льду.

Единственное время, когда я работал в Нижнем Новгороде... Вот эти полтора часа я абсолютно не думал о работе. Я ловил себя на мысли, что не думаю о работе вообще. Только тогда.

Даже во сне, когда я спал, все равно думал о работе. Это настолько кайф, отдушина такая.

– Почему вратарь?

– Мне нравится. Экипировка нравится. Нравится фигура значимости вратаря на хоккейной площадке.

– Пластика нужна.

– Да не, нормально все. На нашем уровне пластика не нужна.

– Есть мечта, связанная с хоккеем?

– Больше участвовать в любительских соревнованиях. У меня всего одна игра, победа одна, 4:3 мы выиграли. В Нижнем мы играли любительский турнир.

Больше бы хотелось. Каждую неделю по матчу. Я бы понимал, что мне намного легче. То есть было бы намного больше времени не думать о работе

– А когда играешь в футболе, о работе не забываешь?

– Мне не доставляет это столько удовольствия сейчас, чем хоккей.

Мне не хочется сейчас играть в футбол. Мне хочется играть в хоккей, – сказал бывший главный тренер «Пари НН».

19 комментариев

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artem saribekyan
Ответ Hong Kil
Человеку страшно, а теперь он рассказывает что играет в хоккей. А кто у нас не играет в хоккей? Правильно! И он теперь вроде как и не трус. Вот такие способы придумывает пиар служба, что бы оттенить заявления клиента блогеру.
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Кеша
Заявляйся за ска . Там как раз ищут голкипера топ уровня .
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Н.Ф.
В заголовке грамотное КАК, а в тексте безграмотное ЧЕМ.
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СИ
А чего Кержаков. - если хочешь увидеть наших бывших хороших игроков в футбол иди на хоккей -они все там.
В футболе срочно срочно нужно менять руководство рфс и РПЛ Митрофанова с Алаевым чтобы люди обычные и бывшие снова полюбили футбол больше чем хоккей что было совсем недавно - лет 10 назад - до Алаева до Митрофанова и других теперешних.
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Dexter Dallas
я как понимаю скрепных перекашивает от фамилии Кержаков после его слов. комменты прям по заветам соловьева.
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counsel
А в воротах разве не страшно? Ты же пугливый, как мы выяснили.
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ДМ-1чемпион
Трус не играет в хоккей! Именно поэтому Кержаков не играет, а стоит в воротах !
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Amalfitano
А рыбалка?
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melowchi
Ответ Ален Делон
А как же рыбалка...
Как и рыбу, шайбу надо ещё поймать
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Сибирский литовец
Мостовой тоже гоняет
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CJ77
Ответ Александр Зубков
### стоит- вратарь играет!
Стоял, стою и буду стоять !
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Bestcapper
Вам не кажется, что Кержакова стало слишком много в нашей жизни, а особенно на ветках Спортса...???
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Hong Kil
Человеку страшно, а теперь он рассказывает что играет в хоккей. А кто у нас не играет в хоккей? Правильно! И он теперь вроде как и не трус. Вот такие способы придумывает пиар служба, что бы оттенить заявления клиента блогеру.
+1
-3
-2
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jonnysilverhand01
Кержаков, возвращайся домой, ждём тебя под Сватово Саня !
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Ален Делон
А как же рыбалка...
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.ru
когда я работал в Нижнем Новгороде...
без году неделя на Кипре а уже ностальгия накрыла... и это несмотря на весь страх
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Александр Зубков
Ответ Сергей Орлов
Вратарь в воротах играет, а не стоит)
### стоит- вратарь играет!
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Гол в девятину
Теперь понятно, как Санек в НПЗ все бабки спустил.Сравнивать хобби и работу, а потом удивляться, что хобби нравится больше, это гениально.
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Сергей Орлов
Вратарь в воротах играет, а не стоит)
+4
-3
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