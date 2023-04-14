Улльмарк – 6-й вратарь в НХЛ с 1956 года, ставший первым в сезоне по победам, проценту сэйвов и коэффициенту надежности

Теги рейтинги Бостон Эд Белфор НХЛ Кэри Прайс Жак Плант Кен Драйден Берни Парент Линус Улльмарк Хоккей

Линус Улльмарк завершил сезон на 1-м месте среди вратарей в НХЛ по основной статистике.

Голкипер «Бостона» стал лидером лиги по числу побед (40 в 49 играх), проценту сэйвов (93,8%) и коэффициенту надежности (пропускал в среднем 1,89 шайбы за 60 минут). 

Подсчет бросков в НХЛ официально введен в сезоне-1955/56. До Улльмарка лидерами в этих трех показателях статистики по итогам регулярного чемпионата НХЛ были 5 вратарей.

Это Жак Плант (трижды, 1955/56, 1958/59 и 1961/62, «Монреаль»), Кен Драйден (1972/73, «Монреаль»), Берни Парент (1973/74, «Филадельфия»), Эд Белфор (1990/91, «Чикаго») и Кэри Прайс (2014/15, «Монреаль»). 

Кроме того, в этом сезоне Улльмарк отметился заброшенной шайбой в матче с «Ванкувером». 

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7 комментариев

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dem
Казалось бы 100%ая Везина, но…
У Бостона система, бэкап тоже не терялся, я думаю хоть условного Корписало поставь и статистика не хуже будет.
Это как у Лады Воробьева в их лучшие годы, когда каждый сезон новый вратарь и он неизменно лучший по статистике.
А вот Сорокину пришлось реально весь сезон тащить вялый Айлендерс.
Поэтому по вкладу в итоговый результат Сорокин больше на Везину наиграл.
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Александр Сандалов
Ответ Ебздрогыч
Я не помню за последние лет 15-20 такого тотального доминирования одной команды в регулярке НХЛ. Теперь будет очень интересно посмотреть на них в плей-офф, будут ли они также всех крушить? Что-то мне подсказывает, что нет
Детройт 07-08 ,побед конечно поменьше ,но ощущение что они контролировали полностью регулярку и плов ,не помню что кто -то бы им, особо проблем доставил .Так что ,этому Бостону надо смотреть на Детройт того времени, мы же знаем ,что главный трофей Кубок Стенли а не Президентский Кубок
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посмотрел 801 игру нхл
Свэймен тоже очень хорош
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Антон
Ответ Ебздрогыч
Я не помню за последние лет 15-20 такого тотального доминирования одной команды в регулярке НХЛ. Теперь будет очень интересно посмотреть на них в плей-офф, будут ли они также всех крушить? Что-то мне подсказывает, что нет
Тампа несколько лет назад тоже катком прошлась по регулярке. Купер немного раньше вывел их на пик, и в плове их не хватило. Он выводы-то правильные тогда сделал, и больше таких ошибок не совершал.
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Бобынин
Великая шведская школа рулит.
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Антиполитпроект
1,89 пропущенных за игру - гроссмейстерский результат. При том, что всего 2 сухаря за сезон было. Ну тут и защите надо отдать должное, всего 177 пропущенных, у ближайших, Каролины, 213
+1
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+1
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Ебздрогыч
Я не помню за последние лет 15-20 такого тотального доминирования одной команды в регулярке НХЛ. Теперь будет очень интересно посмотреть на них в плей-офф, будут ли они также всех крушить? Что-то мне подсказывает, что нет
+6
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