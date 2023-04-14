Улльмарк – 6-й вратарь в НХЛ с 1956 года, ставший первым в сезоне по победам, проценту сэйвов и коэффициенту надежности
Линус Улльмарк завершил сезон на 1-м месте среди вратарей в НХЛ по основной статистике.
Голкипер «Бостона» стал лидером лиги по числу побед (40 в 49 играх), проценту сэйвов (93,8%) и коэффициенту надежности (пропускал в среднем 1,89 шайбы за 60 минут).
Подсчет бросков в НХЛ официально введен в сезоне-1955/56. До Улльмарка лидерами в этих трех показателях статистики по итогам регулярного чемпионата НХЛ были 5 вратарей.
Это Жак Плант (трижды, 1955/56, 1958/59 и 1961/62, «Монреаль»), Кен Драйден (1972/73, «Монреаль»), Берни Парент (1973/74, «Филадельфия»), Эд Белфор (1990/91, «Чикаго») и Кэри Прайс (2014/15, «Монреаль»).
Кроме того, в этом сезоне Улльмарк отметился заброшенной шайбой в матче с «Ванкувером».
У Бостона система, бэкап тоже не терялся, я думаю хоть условного Корписало поставь и статистика не хуже будет.
Это как у Лады Воробьева в их лучшие годы, когда каждый сезон новый вратарь и он неизменно лучший по статистике.
А вот Сорокину пришлось реально весь сезон тащить вялый Айлендерс.
Поэтому по вкладу в итоговый результат Сорокин больше на Везину наиграл.