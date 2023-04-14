Улльмарк – 6-й вратарь в НХЛ с 1956 года, ставший первым в сезоне по победам, проценту сэйвов и коэффициенту надежности

Линус Улльмарк завершил сезон на 1-м месте среди вратарей в НХЛ по основной статистике.

Голкипер « » стал лидером лиги по числу побед (40 в 49 играх), проценту сэйвов (93,8%) и коэффициенту надежности (пропускал в среднем 1,89 шайбы за 60 минут).

Подсчет бросков в официально введен в сезоне-1955/56. До Улльмарка лидерами в этих трех показателях статистики по итогам регулярного чемпионата НХЛ были 5 вратарей.

Это Жак Плант (трижды, 1955/56, 1958/59 и 1961/62, «Монреаль»), (1972/73, «Монреаль»), Берни Парент (1973/74, «Филадельфия»), (1990/91, «Чикаго») и (2014/15, «Монреаль»).

Кроме того, в этом сезоне Улльмарк отметился заброшенной шайбой в матче с «Ванкувером».