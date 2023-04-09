Форвард СКА Волков: «Защитнички ЦСКА не очень быстрые и маневренные – против них надо играть жестко. Тут на пол-шишечки не будет»

Александр Волков объяснил, как СКА нужно играть про ЦСКА

СКА обыграл (3:1, 2-2 в серии) в четвертом матче финала Западной конференции.

– Как вам удалось переломить ход серии, которая складывалась неудачно?

– Мы кардинально ничего не меняли. Просто договорились играть друг за друга. Немножко попроще.

Обращали больше внимания на детали, что мы не делали в прошлом матче. И за счет коррективы, единого целого, когда все как один кулак – мы вырвали игру.

– Так понимаю, что против ЦСКА вы хотите играть в очень силовой и системный хоккей.

– Мы знаем их сильные стороны, что у них очень организованная команда. Против них надо играть жестко.

Защитнички не очень быстрые и маневренные. Только такими приемами мы можем создать себе преимущество. Мы всегда хотим играть жестко, до конца.

Только так можно победить ЦСКА. Это клуб со своей системой игры, который тяжело пройти. Они очень организованно действуют в обороне. Тут только жесткость поможет.

– Вы не просто выходите, а решаете. Победный гол забили.

– Надо быть готовым! Когда ты выходишь на смену, то нужно быть заряженным всегда! Не проиграть борьбу – тем более с такими командами.

Если вы заметили, тут игра идет почти без шайбы.

Кто борьбу выигрывает, тот и побеждает. Тем более это финал конференции. Тут на пол-шишечки не будет. Кто готов к борьбе, тот идет дальше, – сказал нападающий СКА.