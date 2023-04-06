Козлов о «Салавате»: «За мной должок. У нас горький осадок от плей-офф. Есть что доказывать и менять»

Виктор Козлов заявил что у «Салавата» горький осадок от плей-офф

В этом сезоне уфимцы впервые с 2017 года вылетели из Кубка Гагарина в первом раунде, уступив «Адмиралу» (2-4).

«За мной должок. У нас горький осадок от плей-офф. Есть что доказывать и менять.

Игра в регулярном чемпионате оставила позитивный след. Нам нужно добавлять. Мы добавим физики, выносливости. Где-то мы немного легкие.

Мы уже раздали указания. Все упирается в скорость в современном хоккее», – сказал главный тренер «Салавата» Козлов в эфире радио «Первый Канал Уфа».