«Ак Барс» – фаворит 1-го матча и серии с «Авангардом» в финале Востока. Получите до 100 000 рублей, заряжая на игры в БЕТСИТИ!
«Ак Барс» играет с «Авангардом» в Казани в первом матче финала Восточной конференции.
Казанцы во втором раунде Кубка Гагарина прошли «Адмирал» (4-2 в серии), а омский клуб всухую завершил серию с «Металлургом» (4-0).
Букмекеры считают «Ак Барс» серьезным фаворитом стартовой игры серии: на победу команды Зинэтулы Билялетдинова в основное время можно поставить за 2.00, тогда как успех омичей оценен коэффициентом 3.80. За победу в матче с учетом дополнительного времени и буллитов дают 1.50 и 2.60 соответственно. Те же коэффициенты предлагают за выход команд в финал.
Компания БЕТСИТИ приготовила крутой бонус к старту финала Востока – новые игроки могут получить до 100 000 рублей в качестве фрибетов!