Гудачек о долгах по зарплате в «Барысе»: «Да, клуб должен деньги. Сказали, что придут они где-то в апреле»

сказал, что в «Барысе» не беспокоятся из-за долгов по зарплате.

«Да, клуб должен деньги – но нам еще в январе сказали, что это средства из «Самрук-Казына», и придут они где-то в апреле. Просто все объяснили, мы все знаем.

Ребята все знают, что деньги придут в апреле. Клуб предупредил всех игроков и тренерский штаб, что деньги будут – но в апреле. Поэтому я думаю, что все нормально будет», – сказал словацкий вратарь казахстанского клуба.

Финансирование « » ведется из трех источников – за счет средств самого клуба (продажа билетов, атрибутики), за счет средств и фонда поддержки спорта Sport Qory, финансируемого нацфондом «Самрук-Казына».

«Сам Месси в Аргентине играет за очень богатый клуб. Нужно не тратить все деньги на спортсменов, а найти баланс». Министр финансов Казахстана о зарплатах в «Барысе»