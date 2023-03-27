Сечин наложил вето на возвращение Федотова в ЦСКА после армии, назвав его предателем, и отчитал Есмантовича за попытку вернуть вратаря («Арена Незыгарь»)

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Игорь Сечин Игорь Есмантович Иван Федотов Хоккей

Игорь Сечин наложил вето на возвращение Ивана Федотова в ЦСКА.

Напомним, что 1 июля 2022 года вратарь был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Игрок был отправлен в Северодвинск.

В мае того года Федотов подписал контракт с «Филадельфией».

В сентябре появилась информация о том, что ЦСКА может вернуть Федотова в команду.

Как пишет телеграм-канал «Арена Незыгарь», в сентябре президент ЦСКА Игорь Есмантович позвонил Федотову и сказал: «Ну что, мы поставили тебя на место, теперь ты понял, что не надо было отказываться от игры за ЦСКА, не надо было собираться в Филадельфию. Надеюсь, в армии ты поумнел. Давай возвращайся к нам, готовим тебе контракт».

Однако вето на переход Федотова в клуб наложил глава «Роснефти» Игорь Сечин, мотивировав это тем, что хоккеист является «предателем».

Разговор Сечина и Есмантовича прошел в жесткой форме – глава «Роснефти» пригрозил менеджеру, что в следующий раз такая самодеятельность завершится увольнением.

«Такие вопросы ты обязан согласовывать со мной», – ответил Сечин.

Федотов вместе с ЦСКА выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2021/22.

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96 комментариев

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Гекдениз Кардениз
Ответ Gornostaev
"Мы научим тебя, сука, Родину любить..."
С такими словами Антон Чугур доставлял Федотова в Североморск
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Гекдениз Кардениз
Ответ Sobachkin
Какая же дичь у нас
путиленд
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Гекдениз Кардениз
Ждем как эту новость прокоментирует Еся Пригожин
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KRAN
Почему эта арена не влезла в голову Сечина и не узнала что он в виду под предателем?
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dem
Интересно он его по бумажке отчитывал?
Всегда читает по бумажке, времени нет что то заучивать видимо…
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SergFed71
Ответ AlexZhano__
Я просто не понимаю. Игроки каждый год приходят и уходят, каждый год кто-то уезжает в НХЛ. Почему они из-за Федотова так сгорели?
Федотов дал слово что ещё год отыграет за ЦСКА, а сам подписал контракт с Филадельфией
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pasha10
он бы и сам никогда больше не вернулся
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Lahtenpohia
ну это типичное цска
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SergFed71
Ответ Artur Kovas
Да уедет в нхл и больше не вернётся . Чего добились эти овощи из ЦСКА? Да ничего
Ага уедет. Паспорт аннулирован, никуда не уедет
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Traumm
Какой бред! Такие переговоры не становятся достоянием общественности, но все бросились обсуждать((
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Dizzod
уже дембель?
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Nikolay_exp
Ответ гилберт
А он сейчас нужен Филадельфии?
А ты и рад, прихвостень Сечина и ЕС манта гилберток?
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Денис Феношин
Ответ гилберт
А он сейчас нужен Филадельфии?
Ни Харт, ни тем более Сандстрем статистикой не блещут. И даже если не понадобиться, это актив, который можно обменять.
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Artur Kovas
Да уедет в нхл и больше не вернётся . Чего добились эти овощи из ЦСКА? Да ничего
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Персональные данные Номер 67327384
Вот такие времена. Чемоданоносец чемоданоносца решает судьбы
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Евгений Цыбулин
Валить всем молодым,хоть в AHL,хоть в OHL,хоть куда.Как в известном ролике:"Здесь рыбы нет!")))
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Abdul Aziz
допустим он отслужит и уйдет в эмиграцию в Сша, сможет ли официально играть в Ахл или в Нхл?
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Nikolay_exp
Ответ Melnikov1968
Ещё в советское время ЦСКА вёл себя отвратно, сейчас мало что изменилось. Поганый клуб.
Всё верно. И всё дутое тихоновское "величие" оттуда же. Все мы в 90е видели чего "великий" Тихонов стоил без адм ресурса - его хваленое ЦСКА болталось понизу таблицы а потом и вовсе сползло в ВХЛ
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Бабушка Сирануш
Скоро будут бежать как при Совке))))
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Виталий Васильев
Кто был ничем, тот станет всем. Но это неточно.
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brig_Mercury
Ответ D-eisler@yandex.ru
Странные конечно..... Сечин лучше бы ты нтв смотрел и детям помогал которым помощь требуется
Давайте так, такие ролики - это тоже недоработка правительства в части медицины, и здесь вопрос не к Сечину. Ибо расчитывать на фонды и меценатов - это лотерея. Другой вопрос - что ненормально, что у Сечина такая высокая зарплата.
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Владислав Бондарчук
Ответ Ivan Balashov
Сечин не в курсе, что крепостное право отменили?
Да при крепостном можно было спокойно помереть от любимого дела, тут что то из рассказов про нквд)
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ФКСМ..ХКСЮ
Ну это уже фантазии инсайдера.
А так Федотов сам не согласился бы на ЦСКА, скорее уедет в систему НХЛ. Но, если конечно не получится там, конечно рассмотрит вариант с КХЛ.
Тот же Войново, после всего овна снова хотел туда.
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Silky Mitts
Мичков напрягся. Йосин папа тоже может на Землю Франца Иосифа отправить если Матвей будет слишком рваться в НХЛ.
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VMX1389
Ответ Ivan Balashov
Сечин не в курсе, что крепостное право отменили?
Традиции! Скрепы! Чувство Ранга! Мало вы смотрите Холмогорова, и Дугина, считаю их надо в школы, и везде показывать, чтоб чувство Ранга у всех появилось, и впредь нашим начальникам не перечеть
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