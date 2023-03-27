Сечин наложил вето на возвращение Федотова в ЦСКА после армии, назвав его предателем, и отчитал Есмантовича за попытку вернуть вратаря («Арена Незыгарь»)
Игорь Сечин наложил вето на возвращение Ивана Федотова в ЦСКА.
Напомним, что 1 июля 2022 года вратарь был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Игрок был отправлен в Северодвинск.
В мае того года Федотов подписал контракт с «Филадельфией».
В сентябре появилась информация о том, что ЦСКА может вернуть Федотова в команду.
Как пишет телеграм-канал «Арена Незыгарь», в сентябре президент ЦСКА Игорь Есмантович позвонил Федотову и сказал: «Ну что, мы поставили тебя на место, теперь ты понял, что не надо было отказываться от игры за ЦСКА, не надо было собираться в Филадельфию. Надеюсь, в армии ты поумнел. Давай возвращайся к нам, готовим тебе контракт».
Однако вето на переход Федотова в клуб наложил глава «Роснефти» Игорь Сечин, мотивировав это тем, что хоккеист является «предателем».
Разговор Сечина и Есмантовича прошел в жесткой форме – глава «Роснефти» пригрозил менеджеру, что в следующий раз такая самодеятельность завершится увольнением.
«Такие вопросы ты обязан согласовывать со мной», – ответил Сечин.
Федотов вместе с ЦСКА выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2021/22.
Всегда читает по бумажке, времени нет что то заучивать видимо…
А так Федотов сам не согласился бы на ЦСКА, скорее уедет в систему НХЛ. Но, если конечно не получится там, конечно рассмотрит вариант с КХЛ.
Тот же Войново, после всего овна снова хотел туда.