Игорь Сечин наложил вето на возвращение в ЦСКА.

Напомним, что 1 июля 2022 года вратарь был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Игрок был отправлен в Северодвинск.

В мае того года Федотов подписал контракт с «Филадельфией».

В сентябре появилась информация о том, что ЦСКА может вернуть Федотова в команду.

Как пишет телеграм-канал «Арена Незыгарь», в сентябре президент ЦСКА Игорь Есмантович позвонил Федотову и сказал: «Ну что, мы поставили тебя на место, теперь ты понял, что не надо было отказываться от игры за ЦСКА, не надо было собираться в Филадельфию. Надеюсь, в армии ты поумнел. Давай возвращайся к нам, готовим тебе контракт».

Однако вето на переход Федотова в клуб наложил глава «Роснефти» Игорь Сечин, мотивировав это тем, что хоккеист является «предателем».

Разговор Сечина и Есмантовича прошел в жесткой форме – глава «Роснефти» пригрозил менеджеру, что в следующий раз такая самодеятельность завершится увольнением.

«Такие вопросы ты обязан согласовывать со мной», – ответил Сечин.

Федотов вместе с ЦСКА выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2021/22.