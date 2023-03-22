Экс-генменеджер арены «Авангарда»: «Спрос на места на бизнес-клубах выше, чем предложение. Вип-сегмент в Москве продавать проще, но и в Омске возможно реализовать»

Бывший генменеджер арены « » Александр Атаманенко поделился мыслями о стадионе клуба.

– Много раз слышала такую мысль: Омск – не Москва. Здесь не будут ходить на такой стадион, потому что большой, потому что дорого, всякие крутые фишки здесь не приживутся.

– На эту тему была дискуссия. Но, учитывая практику Донецка, я был уверен, что у нас все получится.

Сомнения, конечно, есть всегда, но мой опыт показывал, что при грамотно выстроенной системной работе с ассортиментом и качеством сервисов в паблик сегменте, и создании оптимального количества мест и качественных продуктов в премиум и VIP-сегментах арена будет заполняться и генерировать существенные доходы клубу.

Сейчас мои убеждения подтверждаются: у «Авангарда» уже лучшая посещаемость в и спрос на места в бизнес-клубах выше, чем предложение.

Клуб думает над тем, как увеличить количество мест и разнообразить форматы в бизнес-клубах. При этом мы заранее продумали варианты потенциального развития этих высокодоходных сегментов.

Опасения, что ложи и премиум места будут пустовать, были и в «Шахтере», и в «Спартаке». Одной из наших рекомендаций в качестве консультанта от «Донбасс Арены» для «Спартака» было увеличить количество мест в ложах и бизнес клубах, поскольку мы считали, что у «Спартака» больше потенциал продаж мест в премиум и VIP-сегменте, чем их количество по проекту стадиона.

Но при этом также были опасения у менеджмента будут ли проданы проектные места и целесообразны ли инвестиции в создание дополнительного инвентаря.

Практика показала, что опасения были напрасными – клуб быстро вышел в солд-аут по ложам и премиум лаунжам и начал задумываться над развитием этих сегментов.

В целом есть много параллелей между Донецком и Омском. Это тоже региональный город, миллионник, индустриальный. Слоган: один город – одна команда.

В Донецке был еще клуб, но в целом город всегда ассоциировался с «Шахтером». Головные офисы крупных компаний не находились в этих городах.

Но все равно при качественной работе менеджмента вип-сегмент можно продавать. В Москве это делать проще, но это возможно реализовывать и в Омске.

Если смотреть на футбольную практику, то в ФИФА еще лет семь назад четко рекомендовали, что вип-сегмент – важное направление доходов для любого стадиона из любого города.

И не менее 10% мест на футбольном стадионе должны отводиться под премиум и VIP, – сказал бывший генеральный директор «Донбасс Арены», руководивший проектной командой стадиона по подготовке и проведению Eвро-2012.