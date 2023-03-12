Представитель «Сочи» о том, что Иванюженкова подозревают в убийстве: «Первый раз слышу. У команды выходные»

«Сочи» высказался о сообщениях про задержание по подозрению в убийстве.

«Поступала ли нам информация по поводу задержания игрока? Нет, первый раз слышу об этом.

Почему игрок находился в Подмосковье? У команды выходные, мы же не попали в плей-офф.

Последний раз игрока видел 26 февраля, когда у нас была игра», – сообщил представитель пресс-службы «Сочи» Владимир Самохин.

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