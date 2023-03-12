Представитель «Сочи» о том, что Иванюженкова подозревают в убийстве: «Первый раз слышу. У команды выходные»

Теги происшествия КХЛ Сочи Артем Иванюженков Спорт-Экспресс Хоккей

«Сочи» высказался о сообщениях про задержание Артема Иванюженкова по подозрению в убийстве. 

«Поступала ли нам информация по поводу задержания игрока? Нет, первый раз слышу об этом.

Почему игрок находился в Подмосковье? У команды выходные, мы же не попали в плей-офф.

Последний раз игрока видел 26 февраля, когда у нас была игра», – сообщил представитель пресс-службы «Сочи» Владимир Самохин.

Форвард «Сочи» Иванюженков подозревается в убийстве на вечеринке в подмосковном кафе. Сын депутата Госдумы скрылся с места преступления (112)

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19 комментариев

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Roman Roman
Иванюженков? а кто это? в первый раз слышу... и вообще в первый раз слышу!
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ivanzhu90
Ответ Hivaga22
В 2016 году старший брат Иванюженкова, также игравший в хоккей, на своем внедорожнике снес автобусную остановку в Подмосковье. Пострадали два человека, но оказывать помощь водитель не стал - он сорвал номера с машины, заблокировался внутри и слушал музыку. Дело было закрыто за примирением сторон. В 2020 году сам Иванюженков насмерть сбил велосипедиста. Сказали, что виноват велосипедист. Теперь, видимо, тоже будет виноват убитый - тем, что напоролся на нож. Батя - депутат. Батя, брат и я - отличная семья.
Самое смешное что старший брат играл в одной команде с Кучеровым, Василевским и Якуповым на юниорском ЧМ, где наши 3е место заняли, а в 19лет уже завершил карьеру.
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Эд..19
И да... Нет такой новости на СЭ, Балабанов )) Собственно от собирателей слухов - СЭ - иного ждать и не приходится. Сами сочинили - сами потёрли, а Спортс в дураках )

Теперь другое пишут: «Подозреваемый в убийстве хоккеист Иванюженков 11 марта находился на тренировке команды в Сочи».
Но к источнику в лице СЭ доверия ровно ноль )
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memphis
Интересно, этот Иванюженков сам себе клуб выбирал? На хоккей ему явно плевать, но зато в Сочи можно куролесить. Почему не далекая Хабара, например, или простой рабочий город?
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Эд..19
VK «Сочи», 10 марта: «Хоккеисты «Сочи» после небольшой паузы сегодня во второй половине дня собрались в «Большом» и возобновили тренировки. Команда будет заниматься в зале и на льду, в некоторые дни запланированы двухразовые тренировки. ... Предварительно команда будет тренироваться до двадцатых чисел апреля».

Кто-то врёт )
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rijik
Ответ Artem Ka
А вы реально думаете, что в НХЛ бы оперативно отреагировали? Отстранили бы от тренировок и собирали инфу, чтобы подготовить максимально комфортный для клуба ответ.
А это разве и не есть реакция клуба?
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Artem Ka
Ответ rijik
А вы реально думаете, что они бы оперативно прокомментировали, будь даже РС в разгаре?
А вы реально думаете, что в НХЛ бы оперативно отреагировали? Отстранили бы от тренировок и собирали инфу, чтобы подготовить максимально комфортный для клуба ответ.
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Михаил Зюбин
сейчас ещё выяснится, что, он 10 марта был отчислен из клуба....
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Ебздрогыч
- когда убьют - тогда приходите.
- вот, убили.
- ничего не знаем, у нас выходные
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rijik
Ответ FaithDevotion
А в честь чего такая реакция, если команда реально в отпуске? Или его там всей командой покрывают?
А вы реально думаете, что они бы оперативно прокомментировали, будь даже РС в разгаре?
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Варлампий Варлампий
началось , прикинулся шлангом
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FaithDevotion
Ответ rijik
О, ещё один Незнайка. Живём в стране Удивляндия.
А в честь чего такая реакция, если команда реально в отпуске? Или его там всей командой покрывают?
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Фёдор Кузнецов
Может хоть так получится убрать его из клуба
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Savarona25
5 стадий принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Судя по всему сейчас наблюдается первая стадия.
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Kuryanin
Уволился две недели назад.
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Ron Weasley
У команды выходной, вот и игрок отдохнул с приключениями на одно место. Хотя зная чьим сыном он является, уверен отмажут его
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Hivaga22
В 2016 году старший брат Иванюженкова, также игравший в хоккей, на своем внедорожнике снес автобусную остановку в Подмосковье. Пострадали два человека, но оказывать помощь водитель не стал - он сорвал номера с машины, заблокировался внутри и слушал музыку. Дело было закрыто за примирением сторон.

В 2020 году сам Иванюженков насмерть сбил велосипедиста. Сказали, что виноват велосипедист. Теперь, видимо, тоже будет виноват убитый - тем, что напоролся на нож.

Батя - депутат. Батя, брат и я - отличная семья.
+28
-1
+27
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el shaarawy92
Не выходные а отпуск:))
+1
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rijik
О, ещё один Незнайка. Живём в стране Удивляндия.
+9
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