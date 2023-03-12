Представитель «Сочи» о том, что Иванюженкова подозревают в убийстве: «Первый раз слышу. У команды выходные»
«Сочи» высказался о сообщениях про задержание Артема Иванюженкова по подозрению в убийстве.
«Поступала ли нам информация по поводу задержания игрока? Нет, первый раз слышу об этом.
Почему игрок находился в Подмосковье? У команды выходные, мы же не попали в плей-офф.
Последний раз игрока видел 26 февраля, когда у нас была игра», – сообщил представитель пресс-службы «Сочи» Владимир Самохин.
Форвард «Сочи» Иванюженков подозревается в убийстве на вечеринке в подмосковном кафе. Сын депутата Госдумы скрылся с места преступления (112)
Теперь другое пишут: «Подозреваемый в убийстве хоккеист Иванюженков 11 марта находился на тренировке команды в Сочи».
Но к источнику в лице СЭ доверия ровно ноль )
Кто-то врёт )
- вот, убили.
- ничего не знаем, у нас выходные
В 2020 году сам Иванюженков насмерть сбил велосипедиста. Сказали, что виноват велосипедист. Теперь, видимо, тоже будет виноват убитый - тем, что напоролся на нож.
Батя - депутат. Батя, брат и я - отличная семья.