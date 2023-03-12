Кучеров набрал очки в 24-м домашнем матче «Тампы» подряд – лучшая серия в НХЛ с 2000 года. У него 95 баллов в 66 играх
Никита Кучеров набрал очки в 24-м домашнем матче «Тампы» подряд – рекорд НХЛ в XXI веке.
Форвард «Лайтнинг» отметился результативной передачей в матче с «Чикаго» (3:1).
Его серия игр с очками в домашних играх продлилась до 24 (43 балла на отрезке, 8+35).
Это лучшая серия в НХЛ с 2000 года. В сезоне-2000/01 Джо Сакик набирал очки в 23 подряд домашних играх «Колорадо» – с декабря 2000 года по апрель 2001.
Всего в сезоне у Кучерова 95 (26+69) очков в 66 играх. Он по-прежнему идет на 3-м месте в гонке бомбардиров.
Если бы кубок взять и конн смайт наконец забрать, то ещё норм будет, а так не очень.