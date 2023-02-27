Мильштейн уличил The Hockey News в ксенофобии к россиянам: «Они написали так, будто россияне в НХЛ никому не нужны»

Теги НХЛ Дэн Мильштейн Р-Спорт Хоккей

Дэн Мильштейн заявил о ксенофобии со стороны канадского издания The Hockey News по отношению к россиянам.

Авторы, комментируя обмены с участием российских хоккеистов Виталия Кравцова, Дениса Гурьянова, Евгения Дадонова, опубликовали сообщение с игрой слов на английском языке, акцентируя внимание на окончания фамилий россиян. «Кравцов, Гурьянов, Дадонов, будущая компенсация (в оригинале – Future Considerationsov)... Здесь чувствуется какая-то связь», – говорилось в тексте твита.

Мильштейн обратил внимание на это сообщение и уличил The Hockey News в ксенофобии по отношению к россиянам, написав: «Проявляется ксенофобия. Это отвратительно».

Позднее публикация The Hockey News в твиттере издания была удалена.

Мильштейн, прикрепив скриншот исходного сообщения, написал, что «В 2023 году больше не используют слов «извините», а просто удаляют сообщения и отменяют культуру».

«Русофобия существует. Когда-то издание The Hockey News было подобно библии в мире хоккея. Такая публикация говорит о ксенофобии по отношению к россиянам.

Исходя из нее, никто не может заявить о том, российским хоккеистам в НХЛ сладко и что для них расстелена красная дорожка. Они написали это так, будто россияне здесь никому не нужны», – сказал агент.

4 комментария

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Rialto
Ответ цэсемьэр
глупость какая-то. три игрока, провалившие сезон, три шанса на перезапуск или билет в КХЛ. ну пошутили на счёт фамилий, что такого? я тоже шутил на счёт Рябыкина, Курьянова, Курашева, Крылова и омских Ястребов, но где тут птицефобия?😆
А ты кто? И кто тебя читает? А это главное хоккейное издание.
+3
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+3
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Фёдор Кузнецов
Лучшим ответом от игроков будет хорошая игра, в случае Дадонова помочь Далласу пройти далеко в плей-офф
0
0
0
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Константин Алабин
Дэн молодец, правильно всё делает, нельзя позволять спокойно вытирать о себя ноги.
ПС А лакеи всегда будут искать кому ещё вылизать сапоги.
+7
-2
+5
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цэсемьэр
глупость какая-то.
три игрока, провалившие сезон, три шанса на перезапуск или билет в КХЛ.
ну пошутили на счёт фамилий, что такого?
я тоже шутил на счёт Рябыкина, Курьянова, Курашева, Крылова и омских Ястребов, но где тут птицефобия?😆
+1
-7
-6
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