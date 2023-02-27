Мильштейн уличил The Hockey News в ксенофобии к россиянам: «Они написали так, будто россияне в НХЛ никому не нужны»

заявил о ксенофобии со стороны канадского издания The Hockey News по отношению к россиянам.

Авторы, комментируя обмены с участием российских хоккеистов Виталия Кравцова, Дениса Гурьянова, Евгения Дадонова, опубликовали сообщение с игрой слов на английском языке, акцентируя внимание на окончания фамилий россиян. «Кравцов, Гурьянов, Дадонов, будущая компенсация (в оригинале – Future Considerationsov)... Здесь чувствуется какая-то связь», – говорилось в тексте твита.

Мильштейн обратил внимание на это сообщение и уличил The Hockey News в ксенофобии по отношению к россиянам, написав: «Проявляется ксенофобия. Это отвратительно».

Позднее публикация The Hockey News в твиттере издания была удалена.

Мильштейн, прикрепив скриншот исходного сообщения, написал, что «В 2023 году больше не используют слов «извините», а просто удаляют сообщения и отменяют культуру».

«Русофобия существует. Когда-то издание The Hockey News было подобно библии в мире хоккея. Такая публикация говорит о ксенофобии по отношению к россиянам.

Исходя из нее, никто не может заявить о том, российским хоккеистам в сладко и что для них расстелена красная дорожка. Они написали это так, будто россияне здесь никому не нужны», – сказал агент.