«Спартак» в борьбе за плей-офф: поддержите красно-белых в дерби против ЦСКА!
Московский «Спартак» продолжает бороться за выход в плей-офф. В минувший понедельник красно-белые обыграли «Металлург» 4:2 и сохранили возможность попасть в заветную восьмерку. На данный момент подопечные Алексея Заварухина находятся на девятом месте Запада и отстаются от минского «Динамо» на одно очко.
Впереди у «Спартака» важнейший матч – в среду, 22 февраля, в 19:30 команда сыграет против ЦСКА, матч пройдут в ДС «Мегаспорт».
Приходите поддержать любимый клуб в дерби!
Билеты на матч доступны по ссылке.
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