«Спартак» в борьбе за плей-офф: поддержите красно-белых в дерби против ЦСКА!

Московский «Спартак» продолжает бороться за выход в плей-офф. В минувший понедельник красно-белые обыграли «Металлург» 4:2 и сохранили возможность попасть в заветную восьмерку. На данный момент подопечные Алексея Заварухина находятся на девятом месте Запада и отстаются от минского «Динамо» на одно очко.

Впереди у «Спартака» важнейший матч – в среду, 22 февраля, в 19:30 команда сыграет против ЦСКА, матч пройдут в ДС «Мегаспорт».

Приходите поддержать любимый клуб в дерби!

Билеты на матч доступны по ссылке.