«Спартак» в борьбе за плей-офф: поддержите красно-белых в дерби против ЦСКА!

Теги Спартак натив Хоккей

Московский «Спартак» продолжает бороться за выход в плей-офф. В минувший понедельник красно-белые обыграли «Металлург» 4:2 и сохранили возможность попасть в заветную восьмерку. На данный момент подопечные Алексея Заварухина находятся на девятом месте Запада и отстаются от минского «Динамо» на одно очко.  

Впереди у «Спартака» важнейший матч – в среду, 22 февраля, в 19:30 команда сыграет против ЦСКА, матч пройдут в ДС «Мегаспорт».  

Приходите поддержать любимый клуб в дерби!

Билеты на матч доступны по ссылке.

 

4 комментария

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Степан Бородкин
Будем болеть за наших, Спартак вперёд!!!
0
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Андрей Андреев
А как же кубок ?
+3
0
+3
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Александр Шустов
Спартак разорви цска
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CBETEPKOM
Футбол перенесите и пойдем на хоккей)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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