«Спартак» борется за плей-офф. Поддержите красно-белых в решающих матчах!

Теги Спартак натив Хоккей

Московский «Спартак» продолжает борьбу за попадание в заветную восьмерку. Красно-белые располагаются на девятой строчке западной конференции, отставая от минского «Динамо» на три очка, но имея игру в запасе. 

Впереди у «Спартака» осталось лишь 4 игры для того, чтобы попасть в плей-офф. Три матча пройдут на домашней арене москвичей, красно-белые встретятся с «Северсталью» 18 февраля в 13:00, с «Металлургом» 20 февраля в 19:30, а 22 февраля в 19:30 состоится главное дерби страны «Спартак» – ЦСКА. Все матчи пройдут в ДС «Мегаспорт».  

Ваша поддержка как никогда необходима команде!

Билеты на все матчи доступны по ссылке.

1 комментарий

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леша коваленко
Для поддержа́ния штанов Спартаку нужно.попасть в восьмёрку, я думаю туда он попадет. Хуже будет если он не попадет и команда раэвалится. Удачи Спартаку!!!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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