«Спартак» борется за плей-офф. Поддержите красно-белых в решающих матчах!
Московский «Спартак» продолжает борьбу за попадание в заветную восьмерку. Красно-белые располагаются на девятой строчке западной конференции, отставая от минского «Динамо» на три очка, но имея игру в запасе.
Впереди у «Спартака» осталось лишь 4 игры для того, чтобы попасть в плей-офф. Три матча пройдут на домашней арене москвичей, красно-белые встретятся с «Северсталью» 18 февраля в 13:00, с «Металлургом» 20 февраля в 19:30, а 22 февраля в 19:30 состоится главное дерби страны «Спартак» – ЦСКА. Все матчи пройдут в ДС «Мегаспорт».
Ваша поддержка как никогда необходима команде!
Билеты на все матчи доступны по ссылке.
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