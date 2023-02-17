Вей о невыходе «Барыса» в плей-офф: «Причина не в чем-то одном. Мы в течение всего сезона боролись с нестабильностью»

высказался о невыходе « » в плей-офф.

Казахстанский клуб занимает последнее место в таблице Восточной конференции и лишился шансов на попадание в розыгрыш Кубка Гагарина.

«Причина не в чем-то одном. У нас не было хорошего старта, и мы боролись с нестабильностью в течение всего сезона.

Все ребята отдали все, что у них было, и, к сожалению, в нынешнем регулярном чемпионате этого не хватило для выхода в плей-офф», – сказал форвард клуба из Астаны.

«Барыс» не вышел в плей-офф впервые за последние пять сезонов и третий раз в истории.