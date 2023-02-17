Вей о невыходе «Барыса» в плей-офф: «Причина не в чем-то одном. Мы в течение всего сезона боролись с нестабильностью»

Теги КХЛ Барыс Кубок Гагарина Линден Вей Хоккей

Линден Вей высказался о невыходе «Барыса» в плей-офф. 

Казахстанский клуб занимает последнее место в таблице Восточной конференции и лишился шансов на попадание в розыгрыш Кубка Гагарина. 

«Причина не в чем-то одном. У нас не было хорошего старта, и мы боролись с нестабильностью в течение всего сезона.

Все ребята отдали все, что у них было, и, к сожалению, в нынешнем регулярном чемпионате этого не хватило для выхода в плей-офф», – сказал форвард клуба из Астаны.

«Барыс» не вышел в плей-офф КХЛ впервые за последние пять сезонов и третий раз в истории.

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1 комментарий

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Медет Артыкбаев
Вей. Хороший игрок, как и Бракко, Луис, Грант, и наши Сагадеев, Михайлис, Шестаков, Петухов, Борисович, Асетов, Каиржан и т.д. Оставьте на след.сезон
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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