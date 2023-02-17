Вей о невыходе «Барыса» в плей-офф: «Причина не в чем-то одном. Мы в течение всего сезона боролись с нестабильностью»
Линден Вей высказался о невыходе «Барыса» в плей-офф.
Казахстанский клуб занимает последнее место в таблице Восточной конференции и лишился шансов на попадание в розыгрыш Кубка Гагарина.
«Причина не в чем-то одном. У нас не было хорошего старта, и мы боролись с нестабильностью в течение всего сезона.
Все ребята отдали все, что у них было, и, к сожалению, в нынешнем регулярном чемпионате этого не хватило для выхода в плей-офф», – сказал форвард клуба из Астаны.
«Барыс» не вышел в плей-офф КХЛ впервые за последние пять сезонов и третий раз в истории.
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