Ротенберг поздравил Майорова с 85-летием: «Для меня огромная честь работать с Борисом Александровичем, перенимать его богатейший опыт, прислушиваться к его мудрым советам»

поздравил с 85-летием.

«Сегодня день рождения у легенды – 85-летие отмечает двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Борис Майоров.

От всей души поздравляю дорого Бориса Александровича с юбилеем! Очень рад, что он и сейчас в добром здравии и в отличном настроении.

Борис Майоров – один из тех героев, кто ковал славу нашего хоккея, он был и остается примером для многих поколений игроков.

Безмерно горжусь тем, что могу называть Бориса Александровича одним из своих наставников и друзей. Для меня огромная честь работать вместе с Борисом Майоровым, перенимать его богатейший опыт, прислушиваться к его мудрым советам.

От всей души желаю Борису Александровичу долголетия, крепчайшего спортивного здоровья, счастья, неиссякаемой энергии. Мы очень ценим все, что Вы сделали для нашего хоккея и, уверен, сделаете еще немало. С праздником!» – написал главный тренер и первый вице-президент ФХР.