Ковальчук о завершении карьеры: «Думаю, что все прекрасно понимают. Я в 16 лет начал и в 39 закончил – достаточно, чтобы наиграться»

ответил на вопрос о том, завершил ли он игровую карьеру в хоккее.

– Сейчас практически весь хоккей отодвинул на второй план. У меня нет такого желания, что я что-то упустил, или я скучаю сильно. Я правду говорю.

У меня супруга Николь всегда спрашивает, не хочется ли мне, а у меня нет такого. В Москве я в удовольствие всегда играю в хоккей со знакомыми, с друзьями.

Вот в таком формате – супер. Но все равно я начал в профессиональном хоккее с 16 лет и в 39 закончил. Это достаточное время, чтобы наиграться.

– А ты закончил?

– Не официально, но я думаю, что все прекрасно понимают. Я не могу просто прийти и отбывать номер. Нужно какое-то время, чтобы подготовиться. В этом сезоне я играть точно не буду, – сказал Ковальчук.