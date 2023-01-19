Ковальчук о завершении карьеры: «Думаю, что все прекрасно понимают. Я в 16 лет начал и в 39 закончил – достаточно, чтобы наиграться»

Теги Сборная России по хоккею Илья Ковальчук КХЛ Хоккей

Илья Ковальчук ответил на вопрос о том, завершил ли он игровую карьеру в хоккее.

– Сейчас практически весь хоккей отодвинул на второй план. У меня нет такого желания, что я что-то упустил, или я скучаю сильно. Я правду говорю.

У меня супруга Николь всегда спрашивает, не хочется ли мне, а у меня нет такого. В Москве я в удовольствие всегда играю в хоккей со знакомыми, с друзьями.

Вот в таком формате – супер. Но все равно я начал в профессиональном хоккее с 16 лет и в 39 закончил. Это достаточное время, чтобы наиграться.

– А ты закончил?

– Не официально, но я думаю, что все прекрасно понимают. Я не могу просто прийти и отбывать номер. Нужно какое-то время, чтобы подготовиться. В этом сезоне я играть точно не буду, – сказал Ковальчук.

4 комментария

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The world champion 1998
Ответ Александр Бабуев
Наши ожидания - наши проблемы, конечно, но все-таки немного жалко, что в сытые 10-е вернулся в Россию, казалось, что если бы остался в НХЛ, то неплохо бы поднялся в историческом пути (наследии), но и так карьера у Ильи выдающаяся, что стоит Квебек?!
Квебек это да, было супер!!!
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The world champion 1998
Ответ The world champion 1998
Жалко, что рановато из НХЛ уехал. 600+ шайб настрелял, наверняка бы.
Ещё и лучшие годы жалкой франшизе отдал, так и не взяв КС.
+2
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Александр Бабуев
Наши ожидания - наши проблемы, конечно, но все-таки немного жалко, что в сытые 10-е вернулся в Россию, казалось, что если бы остался в НХЛ, то неплохо бы поднялся в историческом пути (наследии), но и так карьера у Ильи выдающаяся, что стоит Квебек?!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
The world champion 1998
Жалко, что рановато из НХЛ уехал. 600+ шайб настрелял, наверняка бы.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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