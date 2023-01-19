Ковальчук о завершении карьеры: «Думаю, что все прекрасно понимают. Я в 16 лет начал и в 39 закончил – достаточно, чтобы наиграться»
Илья Ковальчук ответил на вопрос о том, завершил ли он игровую карьеру в хоккее.
– Сейчас практически весь хоккей отодвинул на второй план. У меня нет такого желания, что я что-то упустил, или я скучаю сильно. Я правду говорю.
У меня супруга Николь всегда спрашивает, не хочется ли мне, а у меня нет такого. В Москве я в удовольствие всегда играю в хоккей со знакомыми, с друзьями.
Вот в таком формате – супер. Но все равно я начал в профессиональном хоккее с 16 лет и в 39 закончил. Это достаточное время, чтобы наиграться.
– А ты закончил?
– Не официально, но я думаю, что все прекрасно понимают. Я не могу просто прийти и отбывать номер. Нужно какое-то время, чтобы подготовиться. В этом сезоне я играть точно не буду, – сказал Ковальчук.
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