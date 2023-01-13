Хоккейный турнир среди исламских стран пытались провести в Беларуси, но там почти нет условий для мусульман («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс КХЛ любительский хоккей религия Хоккей

Стало известно, почему первый хоккейный турнир среди исламских стран решили провести в Казани. 

Как сообщает «Бизнес Online», были попытки провести матчи в Беларуси, но там почти нет условий, необходимых для людей, исповедующих ислам.

Отмечается, что в Казани много мечетей и легко найти еду халяль, поэтому было принято решение провести турнир в этом городе.

Первый турнир по хоккею среди команд исламских стран и Республики Татарстан пройдет с 14 по 17 января.

На нем сыграют хоккеисты из ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Омана, Бахрейна, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Алжира, Марокко и Ливана.

Татарстан представят команда системы «Ак Барса» и хоккейная команда Духовного управления мусульман республики.

Гостей хоккейного турнира исламских стран в Казани подбирали по идейному значению: Загитова – татарка, все музыканты родились в Татарстане («Бизнес Online»)

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3 комментария

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HockeyMan
Недалеко от арены, расположен отличный халяльный ресторан ИТLE. Знакомый мусульмане из Казани ходят часто туда
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oleg777
Зачем что-то выдумать, Казань- идеальное место. Но думаю и Белоруссия бы справилась.
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Назар Игорь
Наглая трепотня, у меня знакомый в Минске, татарин, исповедует ислам. В Минске 3 мечети и халяль продаëтся в нескольких местах.
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