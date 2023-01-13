Гостей хоккейного турнира исламских стран в Казани подбирали по идейному значению: Загитова – татарка, все музыканты родились в Татарстане («Бизнес Online»)

Гостей хоккейного турнира исламских стран в Казани подбирали по идейному значению.

С 14 по 17 января в Казани будет проходить первый турнир по хоккею среди команд исламских стран и Республики Татарстан.

На нем сыграют хоккеисты из ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Омана, Бахрейна, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Алжира, Марокко и Ливана.

Татарстан представят команда системы «Ак Барса» и хоккейная команда Духовного управления мусульман республики.

Перед матчем открытия выступят исполнители Эльмира Калимуллина и Марат Яруллин, оркестр народных инструментов «Казан Нуры».

Закрытие турнира будет сопровождаться выступлением поп-исполнителей Хабиба и Дины Гариповой, а также показательной программой олимпийской чемпионки по фигурному катанию .

«Подбор был сделан с учетом общего идейного значения мероприятия: каждый из музыкальных исполнителей родился в Татарстане, Загитова по национальности – татарка.

К тому же эти выступления исходят от популярных людей, которые не только сольным номером, но и именем привлекут людей на трибуны», – говорится в материале «Бизнес Online».