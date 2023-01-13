Гостей хоккейного турнира исламских стран в Казани подбирали по идейному значению: Загитова – татарка, все музыканты родились в Татарстане («Бизнес Online»)

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Гостей хоккейного турнира исламских стран в Казани подбирали по идейному значению.

С 14 по 17 января в Казани будет проходить первый турнир по хоккею среди команд исламских стран и Республики Татарстан.

На нем сыграют хоккеисты из ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Омана, Бахрейна, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Алжира, Марокко и Ливана.

Татарстан представят команда системы «Ак Барса» и хоккейная команда Духовного управления мусульман республики.

Перед матчем открытия выступят исполнители Эльмира Калимуллина и Марат Яруллин, оркестр народных инструментов «Казан Нуры».

Закрытие турнира будет сопровождаться выступлением поп-исполнителей Хабиба и Дины Гариповой, а также показательной программой олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

«Подбор был сделан с учетом общего идейного значения мероприятия: каждый из музыкальных исполнителей родился в Татарстане, Загитова по национальности – татарка.

К тому же эти выступления исходят от популярных людей, которые не только сольным номером, но и именем привлекут людей на трибуны», – говорится в материале «Бизнес Online». 

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25 комментариев

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Ko Vi
на этом ресурсе умеют вбрасывать, не встречал про освещение Спартакиады народов Севера (да, она проводится), потому что заголовок провокационным не получится
+3
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Alexander X
Ответ vanessa2021
Очень странные соревнования по национальному и религиозному признаку. Имхо, это разжигание.
не так просто наладить контакты с исламскими странами... в некоторых из них, достаточно жёсткие религиозные ограничения, чтобы выстраивать, т.с., отношения "на прямую"...
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duffy
Ответ Ekoplane
Разнообразие - сила России. У России есть все религии, сотни национальностей, сотни культурных традиций. Очень умно использовать это богатство и строить дружбу со всеми, особенно сейчас. А Алина самый правильный посол России. Она уже построила мостик с Японией и с Монголией, пусть теперь получится с исламскими странами. Я думаю, что получится ))
без Алины никаких "мостиков" не было конечно. Что за дичь вообще? )))
+5
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DD102DD
Спорт - посол Ислама.
+1
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Ekoplane
Ответ Alexander X
не понял "прикола" в этом сообщении🤷 оно вообще к чему и зачем тут???...
Чтобы собрать негативные отзывы. Что мы спортс не знаем?
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olvl
Заголовок, мягко говоря странный. Татар так-то много. Выбрали Алину потому, что многого добилась в жизни.
+6
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Ekoplane
Разнообразие - сила России. У России есть все религии, сотни национальностей, сотни культурных традиций. Очень умно использовать это богатство и строить дружбу со всеми, особенно сейчас. А Алина самый правильный посол России. Она уже построила мостик с Японией и с Монголией, пусть теперь получится с исламскими странами. Я думаю, что получится ))
+5
-5
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Alexander X
не понял "прикола" в этом сообщении🤷
оно вообще к чему и зачем тут???...
+5
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FinishedBreakfast
Ответ vanessa2021
Очень странные соревнования по национальному и религиозному признаку. Имхо, это разжигание.
Это наоборот объединение, а не разделение
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Ko Vi
Ответ vanessa2021
Очень странные соревнования по национальному и религиозному признаку. Имхо, это разжигание.
в РФ больше двадцати субъектов федерации, образованных по национальному признаку
+2
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JSV
Ответ Morveena Bum
национальный признак называется теперь идейным значением?)
Турнир исламских стран, где тут про национальность?
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Иван Павлов
Да ладно, а мы не догадались.
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Сергей Орлов
Ответ Залина Малина
Вы адекватный?
Разумеется
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Ekoplane
У Алины Загитовой все "идейное" и со смыслом. Алина будет великолепным символом таких игр дружбы с исламскими странами. Наконец-то позитивчик ))
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Iuasamotu
Хороший формат, перспективный
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Gemma157
У Загитовой Ижевск уже и не родной город, конечно
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sergey-ld
Здешний "искусственный интеллект" видимо ЕГЭ заканчивал? – "по идейному значению"... Господи, до какой дикой тупости мы дошли...
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Маргарита Михайловна
Бабасян - армянка. Но в Армению её никто не приглашает.
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kate_ko
Ответ Morveena Bum
национальный признак называется теперь идейным значением?)
ну, может, не совсем удачная формулировка, но в целом, что тут такого, как говорится? казанским татарам респект, что поддерживают свою идентичность. важно знать, кто ты и откуда, это делает жизнь более осмысленной и глубокой.
+10
-11
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Залина Малина
Ответ Сергей Орлов
Кто бы сомневался. Но нацисты, конечно, в Украине.
Вы адекватный?
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Wiley Fox
А кого надо в Татарстане подбирать?

Что за тупой наброс?
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ФКСМ..ХКСЮ
Исламский турнир, проводит Татария. Хозяин барин. Что такого то?
Интересно узнать, состав участников.
+8
-5
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vanessa2021
Очень странные соревнования по национальному и религиозному признаку. Имхо, это разжигание.
+19
-9
+10
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Сергей Орлов
Комментарий скрыт
+5
-18
-13
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Morveena Bum
национальный признак называется теперь идейным значением?)
+20
-8
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