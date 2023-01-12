Андрей Аршавин: «В «Зените» играли в хоккей, потом запретили – опасный вид спорта. После хоккея мышцы вообще не болят, после футбола – все болит»

Андрей Аршавин ответил на вопрос о том, любит ли он играть в хоккей.

– Андрей, вы любите играть в хоккей?

– Вообще в «Зените» в свое время играли в хоккей. Но потом нам запретили – опасный вид спорта. А я сейчас играю, потому что после футбола у меня все болит.

А после хоккея вообще не болят мышцы. Занимаюсь с командой полтора часа – будто вообще не тренировался.

Просто вспотел, помылся в душе – и пошел. И хоккей интереснее. Все как‑то по‑новому, а в футбол я уже наигрался, – сказал бывший игрок сборной России и «Зенита».