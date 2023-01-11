Домашняя серия «Спартака» начинается. Приходите поддержать красно-белых в «Мегаспорт»!
В новом году московский «Спартак» успел сыграть уже 4 матча, заработав 2 очка. Теперь на очереди большая домашняя серия, в соперниках:
«Трактор», 13 января в 19:30
«Куньлунь», 15 января в 13:00
«Автомобилист», 17 января в 19:30
«Сочи», 22 января в 13:00
«Динамо Минск», 24 января в 19:30
«Торпедо», 26 января в 19:30
Все игры пройдут в ДС «Мегаспорт».
Стадия плей-офф все ближе, важность каждого матча только нарастает. Красно-белым необходима ваша поддержка!
Билеты на матчи доступны по ссылке.
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