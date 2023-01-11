Домашняя серия «Спартака» начинается. Приходите поддержать красно-белых в «Мегаспорт»!

Теги Спартак натив Хоккей

В новом году московский «Спартак» успел сыграть уже 4 матча, заработав 2 очка. Теперь на очереди большая домашняя серия, в соперниках: 

«Трактор», 13 января в 19:30

«Куньлунь», 15 января в 13:00

«Автомобилист», 17 января в 19:30

«Сочи», 22 января в 13:00

«Динамо Минск», 24 января в 19:30

«Торпедо», 26 января в 19:30 

Все игры пройдут в ДС «Мегаспорт».

Стадия плей-офф все ближе, важность каждого матча только нарастает. Красно-белым необходима ваша поддержка! 

Билеты на матчи доступны по ссылке.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий