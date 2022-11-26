Последняя игра домашней серии: поддержите «Северсталь» в важном матче против «Сибири»!

Домашняя серия «Северстали» из четырех матчей завершится против «Сибири» в понедельник, 28 ноября, в 19:00. Матч пройдет в «Ледовом дворце».

В трех матчах подопечные Андрея Разина набрали 2 очка, обыграв подмосковный «Витязь», но уступив московскому «Динамо» и омскому «Авангарду». «Северсталь» занимает 9 место в западной конференции, «Сибирь» идет на 5 месте в восточной. Приходите поддержать любимый клуб в важном матче!

Билеты на матч доступны по ссылке.