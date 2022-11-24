«Северсталь» принимает «Авангард». Поддержите любимый клуб в важном матче на домашнем льду!

Домашняя серия «Северстали» продолжается, в первых двух матчах команда набрала два очка, уступив в плотной борьбе московскому «Динамо» 2:3 и обыграв с аналогичным счетом подмосковный «Витязь».

Впереди «Северсталь» ждут еще две домашние игры – с «Авангардом» 26 ноября в 17:00 и 28 ноября с «Сибирью» в 19:00. Оба матча пройдут в «Ледовом дворце». Команде необходима ваша поддержка!

Билеты на матч доступны по ссылке.