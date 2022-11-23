Бабаев о проблемах «Барыса»: «Молодые казахстанцы никогда не играли в таком режиме, пока не готовы ментально. Переоценивают свои силы, возможно»
Агент Шуми Бабаев связал проблемы «Барыса» с выходом местной молодежи на новые роли.
На данный момент казахстанский клуб набрал 30 очков в 33 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ и занимает 9-е место в Восточной конференции.
«Думаю, «Барыс», в большей степени, испытывает психологические проблемы. В команде много молодых казахстанцев, которые в таком режиме никогда ранее не играли, они пока не готовы к этому ментально.
Например, после побед над сильным соперником, «Барыс» зачастую теряет очки в матче с куда более слабым коллективом, потому что молодежь, возможно, переоценивает свои силы, не понимает, что в следующей игре нужно выступить еще лучше.
В то же время, эти сложности не носят кардинальный характер, все это исправимо. Но если они сохранятся до конца декабря, то это уже будет звоночком. Такие ошибки свойственны молодости, поэтому сейчас рано в кого-то бросать камни.
Андрей Скабелка вообще никогда не жалуется, он не из тех тренеров, кто ищет какие-то оправдания. Понятно, что после матчей Андрей может высказать игрокам недовольство, вести себя импульсивно. Но он – очень самокритичен, поэтому после просмотра игры видит и свои ошибки.
У нас довольно открытые отношения, поэтому я тоже могу ему что-то подсказать, но, как правило, он и сам уже все это знает, так как хорошо разбирается в предмете», – сказал Бабаев.
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