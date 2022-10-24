Скабелка после 2:4 с «Нефтехимиком»: «Барыс» не блокирует броски. За 2 матча пропустили контратак как за весь предыдущий отрезок»

Главный тренер подвел итоги матча с (2:4).

– Я много не буду говорить. Сошли с той дороги и перестали делать ту работу, благодаря которой одерживали хорошие победы над сильными командами и вообще в каждой игре имели хорошие шансы на победу. Это самоотверженная игра в обороне с большим количеством заблокированных бросков, агрессивная работа в зоне атаки.

Второй матч мы этого не делаем. Соответственно, такой результат. Практически не блокируем броски. А что получается в атаке – с них идут контратаки в наши ворота. За два матча пропустили контратак, наверное, как за весь предыдущий отрезок. Будем работать и готовиться к следующему матчу.

– Не очень хорошее начало в исполнении «Барыса». В чем причина? Сказалось обидное поражение от «Металлурга» или то, что соперник отдыхал 5 дней?

– Да нет, какое начало... То, что гол забили – это концентрация. Вышли хоккеисты, стандартное положение. Всегда, когда пропускаешь со вбрасывания, соперник агрессивнее, чем ты. Вот и все. Все все знают, что надо делать, кто кого берет. Это же не момент, когда соперник нас обыграл, раскрутил или задавил в зоне.

– В чем основная причина такой нестабильной игры команды?

– В этом сезоне команда примерно на 70 процентов новая. Те требования, которые мы предъявляем... Да, наверное, тяжело держать уровень в каждом матче и каждой тренировке. Вот у нас такие качели и происходят. На сегодняшний день не можем добиться высокого среднего уровня, чтобы его держать. За счет этого мы либо наверху, либо играем такие матчи, о которых сказали, – сказал .