СКА – фаворит матча с «Авангардом» после 2 побед на старте. У Омска 2 поражения и 9 пропущенных – есть шансы?

СКА принимает «Авангард» в 3-м матче регулярного чемпионата КХЛ.

Армейцы начали сезон с двух побед (одна, впрочем, в овертайме), а вот омский клуб стартовал тяжело, проиграв обе встречи и пропустив в них 9 шайб.

Букмекеры считают команду Романа Ротенберга фаворитом: на победу СКА в основное время можно поставить с коэффициентом 1,96, тогда как за Омск дают 3,60. СКА открывал счет в обоих проведенных матчах, так что ставка на первый гол Питера за 1,66 тоже смотрится интересно.

Зарядив на матч КХЛ, вы получите шанс побороться за джекпот от «Лиги Ставок» – а это 450 000 000 рублей!