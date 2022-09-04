Козлов о «Салавате»: «Вижу новый сезон как марафон. Главное – хорошо и четко финишировать в конце»

сравнил новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ с марафоном.

– Вы неоднократно говорили на пресс–конференциях, что с учетом 68 игр регулярного чемпионата с одной паузой в декабре, главным будет восстановление. Означает ли это, что вы будете давать команде больше выходных дней и как правильно соблюсти этот баланс?

– В сезоне ты уже не можешь «грузить». Если игры идут через день, ты уже не думаешь о нагрузке, думаешь, как поддержать команду, чтобы она держала этот уровень, чтобы были силы играть на 100% следующий матч – это опять же вопрос к восстановлению.

– Какой отрезок сезона, вы видите самым сложным в сезоне?

– Все отрезки чемпионата. Это такой процесс, как марафон. Дистанцию бежишь, и где она сложная? В начале, в середине или в конце? В декабре одна пауза, но она всего неделю. Вижу новый сезон как марафон: где важно, и начать, и в середине держать скорость, ну, а главное – хорошо и четко финишировать в конце.

– Пройти сезон ровно будет практически нереально – спады в игре, в любом случае, будут. Как их минимизировать?

– На самом деле, все это упирается в отношение в раздевалке, отношение внутри команды. Согласен, не бывает, что весь сезон проходит гладко, но если будет крепкий коллектив внутри раздевалки, если будет сплочённость ребят, доверие тренеров, то все равно через эти трудности команда будет проходить.

– У пока нет конкретной задачи на сезон. Определяться, я так понял, будут по ходу чемпионата – это как-то раскрепощает или наоборот, все понимают, что конечная цель – все же борьба за ?

– У каждого профессионального спортсмена это происходит так: ты выходишь на лед, тренировку, игру, ты полностью отдаешься своему делу. Каждый спортсмен хочет чего–то достигнуть, добиться и выиграть. Однозначно, команда не будет просто выходить на лед, чтобы поиграть в хоккей, а будет стараться выиграть, – сказал главнвй тренер уфимского клуба.