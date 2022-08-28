Александр Крылов: «Не сомневался ни на секунду, что мы вернем «Авангард» в Омск, что построим дворец»

прокомментировал возвращение «Авангарда» в Омск.

В октябре в Омске состоится открытие новой арены клуба. С 2018 года «Авангард» проводил домашние матчи в Балашихе из-за аварийной ситуации на «Арене-Омск».

«Я не сомневался ни на секунду, что мы вернем команду, что построим дворец. Большое спасибо и Александру Леонидовичу [Буркову], и Омской области – они всегда поддерживали нас.

Мы прошли тяжелый путь, как я сказал. Сейчас вот эта финишная прямая, и, конечно, оглядываясь назад, хотелось бы поблагодарить мою команду, которая с самого первого дня приступила к этой тяжелой работе, чтобы сделать этот замечательный проект», – сказал председатель совета директоров «Авангарда».

Губернатор Омской области об «Авангарде»: «Возвращение произошло благодаря «Газпромнефти», Дюкову, Крылову»