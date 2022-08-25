Фетисов о Константинове: «Чуть с ума не сошел, когда узнал об изменении закона штата. Названивал всем в «Детройте»: «Вы что творите? Давайте бросим клич в России, заберем его сюда»

высказался о .

Константинов рискует лишиться требуемой ему до настоящего времени помощи из-за принятого властями штата Мичиган в 2019 году закона, по которому расходы на финансовую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях сильно снизились.

ездил туда летом, разговаривал с ним. Но я возмутился задолго до этого, когда ездил на «Зимнюю классику» несколько лет назад.

Тогда еще жил Майк Илич (экс-владелец «Детройта», умер в 2017 году). Я говорил в интервью, что «Детройт» ужасно поступил в отношении Володи Константинова и Сергея Мнацаканова.

Константинов играл за копейки, был лучшим защитником в лиге. Видимо, агент не просчитал риски. Команда на суде выступила против того, что то мероприятие было именно командным.

А ведь клубу ничего не стоило сделать Володе страховку, чтобы он и его семья жили вне зависимости от страховки, которую давало государство.

Когда я узнал новость об изменении закона штата, то я чуть с ума не сошел. Названивал всем в клубе, спрашивал: «Вы что творите? Если у вас нет денег, то давайте мы бросим клич в России, соберем необходимые средства и заберем его сюда».

Вроде «Детройт» отреагировал на эти моменты и, скорее всего, найдет возможность содержать его, опираясь на бюджет клуба», – сказал Фетисов.

Напомним, в 1997 году Владимир Константинов вместе с Вячеславом Фетисовым и массажистом «Детройта» Сергеем Мнацакановым попали в аварию. В результате Константинов впал в кому. После выхода из комы он оказался прикован к инвалидному креслу. Вследствие травм головы у него были нарушены речь и память.

Защитник был членом «Русской пятерки» , в которую также входили Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов​.