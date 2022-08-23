Рэпер T-Killah рассказал Овечкину о созданной им с Тарасовым медийной команде: «Саша поддерживает наши начинания. Появился серьезный наставник!»

Рэпер T-Killah встретился с и рассказал хоккеисту о медийной команде «Родина Медиа».

Участие в образовании клуба Медиалиги также принял бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов.

«Я рассказал Ови грандиозные планы о нашей команде «Родина Медиа»! Саша сказал, что поддерживает наши начинания и будет помогать нам, тем более домашние матчи ФК «Родина» проходят на «Динамо» «ВТБ Арене».

Так что у «Родины Медиа» появился серьезный наставник!

Еще его впечатлило, что на базе «Родины» имеется детская академия, так как он сам поддерживает и вносит огромный вклад в детский спорт», – говорится в сообщении T-Killah на странице клуба «ВКонтакте».

Фото: страница «Родина Медиа» в «ВКонтакте»