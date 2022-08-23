Александр Овечкин снимется в ролике у медиафутбольной команды 2Drots

примет участие в ролике 2Drots.

Об этом сообщил администратор медийной футбольной команды Карен в своем телеграм-канале: «Ребят, мы будем снимать ролик с великим Александром Овечкиным. Он не знает, что его ждет. Александр приехал. Он готов и заряжен».

Скорее всего, Овечкину будет предложено участие в челлендже «20 ударов».

2Drots – самая популярная в России медиафутбольная команда (3,3 млн подписчиков). В этом сезоне 2D дебютировали в профессиональном футболе, сыграв в Фонбет Кубке России. Они победили «Чертаново» (3:0) и вышли в 1/128 финала.