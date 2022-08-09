Первый замминистра спорта России Азат Кадыров и губернатор Травников посетили стройплощадку арены в Новосибирске

Андрей Травников и Азат Кадыров посетили стройплощадку новой арены в Новосибирске.

Губернатор Новосибирской области Травников и первый заместитель министра спорта РФ Кадыров проконтролировали соблюдение графика работ по строительству.

Сообщается, что на арене была установлена первая партия кресел – 500 штук. Всего строителям предстоит установить 10,5 тысяч кресел.

На следующей неделе на медиа-куб начнут вешать видеоэкраны.

«Строители продолжают монтаж панелей «Мультиплит», покраску стен, нанесение декоративной штукатурки, укладку плитки на пол и лестничные марши, отделку потолков. Практически завершен монтаж лифтового оборудования.

На одной из стен малой ледовой арены появилось панно со знаковыми объектами Новосибирска, среди которых Оперный театр, Бугринский мост и, конечно же, новый ледовый дворец спорта. Напомним, что ранее панно с эмблемой ХК было выложено на стене в тренировочном зале.

На объект уже доставлены современные амортизирующие борта, предусмотренные проектом. Благодаря им в новом дворце будут созданы условия для проведения как спортивных мероприятий, так и других крупных праздников.

Арена способна трансформироваться за несколько часов под разные форматы. После преобразования зал будет способен вмещать более 12,5 тысяч зрителей.

Монтаж бортов начнется после завершения всех отделочных работ», – сообщается на сайте правительства Новосибирской области.

Отмечается, что во время совещания на стройплощадке Кадырову был представлен доклад о строительстве станции метро «Спортивная» и благоустройстве прилегающей территории.

Напомним, арену строили к молодежному чемпионату мира 2023 года. 28 февраля на заседании совета ИИХФ у России отобрали право на проведение турнира.

Срок сдачи арены в Новосибирске сдвинули на месяц из-за невозможности поставки оборудования