Иванищев о россиянах на просмотре в «Барысе»: «Мы их берем для конкуренции. Все подписания согласовываем с главным тренером»

Борис Иванищев прокомментировал приглашение российских игроков на просмотр в «Барыс».

– Можете объяснить подписания , и других российских игроков?

– Они не подписаны, они приехали на просмотр. Приехал Тимур Фаткуллин из , обладатель Кубка Петрова Владислав Семин. Да, мы взяли несколько ребят из ВХЛ. Скоро игры покажут, подходят они нам или нет. Если не подойдут, то мы с ними расстанемся.

Полноценные контракты подписали только два россиянина – защитник и нападающий .

– Вы сначала говорите, что будете делать упор на казахстанских игроков, а потом берете и набираете большое количество россиян. Получается противоречие.

– Нет противоречия. Мы их взяли на пробные контракты. Вы не путайте. Мы их берем для конкуренции, она должна быть. Мы все подписания согласовываем с главным тренером. Он говорит: «Давайте проверим этих перспективных ребят». Мы их проверяем, а не подписываем.

Задайте эти вопросы к тренеру. Вы думаете, что я их всех набираю? А то создается такое впечатление, – сказал президент «Барыса».

Болельщики обратились к президенту Казахстана, требуя отставки руководства «Барыса» из-за натурализации россиян, канадцев и шведов и возможной коррупции