Агент Корк о новом сезоне КХЛ: «Финнов можно будет посчитать по пальцам одной руки»

Агент Ярмо Корк заявил, что в новом сезоне будет очень мало финских игроков.

– Финнов можно будет посчитать по пальцам одной руки. Он уже должен быть там (Пулккинен в «Тракторе» – прим.). Клубы уже почти месяц тренируются.

У нас был один нападающий и пара вратарей, которые собирались перейти туда. Некоторые из них сейчас находятся в Швеции, а некоторые – в Швейцарии. Никто из них даже не думал о том, чтобы поехать в Россию.

Дела с двумя клубами шли хорошо. Даже русские увидели человеческую сторону и поняли ситуацию. С одним было больше трудностей. Мы обратились за советом к Финской федерации и Международной федерации хоккея.

Игроки должны были подписать контракты, согласно которым их трансферные права оставались за последним клубом КХЛ. Если игроки вернутся в Россию, они должны перейти в тот же клуб или договориться о расторжении контракта.

– То есть, если игрок говорит, что он вынужден вернуться в Россию из-за действующего контракта, то на самом деле его никто не принуждает, потому что контракт может быть расторгнут?

– Да, – сказал Корк.