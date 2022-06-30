Губернатор Красноярского края о Семине: «Глубокое уважение великому хоккеисту. С возвращением в родную гавань»

Губернатор Красноярского края высказался про завершившего карьеру .

Нападающий сделал хет-трик в своем прощальном матче, который состоялся в Красноярске.

«Я испытываю особое волнующее чувство.

У меня есть счастливая возможность от всех красноярцев сказать большое спасибо этим великим мастерам, которые вышли на лед и подарили праздник, какого еще не видела наша красноярская земля.

Особые слова глубокого уважения и благодарности скромному парню и великому хоккеисту современности Александру Валерьевичу Семину. Это простой парень из нашей красноярской Зеленой Рощи. Он часто говорит: «В Роще все проще». И это правда.

Благодаря таланту, которым он наделен от родителей, целеустремленности, силе воли он покорил олимп мирового хоккея.

Мы должны сказать ему спасибо за то, что в репортажах с крупнейших ледовых арен мы слышали знакомое нам слово – Красноярск, которое звучало уверенно и гордо.

Мы сегодня говорим ему спасибо за то, что, завершив профессиональную карьеру, он приехал домой, вернулся на родину, а это очень дорогого стоит.

Отдельная, наверное, самая главная благодарность за то, что он подарил веру и страсть тысячам красноярских мальчишек, которым мы сегодня можем сказать: «Делай, как Семин, и ты будешь великим».

Сегодня мы говорим ему: «С возвращением в родную гавань и доброго пути на родной земле», – сказал Александр Усс.