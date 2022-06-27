Ротенберг о запрете НХЛ привозить Кубок Стэнли в Россию: «Это политика, спорт должен быть вне ее»

осудил решение запретить привозить Кубок Стэнли в Россию.

«Колорадо» выиграл финальную серию, победив «Тампа-Бэй» в шестом матче (2:1, 4-2).

– Кубок Стэнли нельзя привезти в Россию. Что вы думаете по этому поводу?

– Это политика. Спорт должен быть вне ее. На этот вопрос может быть только такой ответ.

Мы думаем о России и о том, чтобы наши болельщики следили за спортивными событиями, – сказал первый вице-президент и главный тренер .

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