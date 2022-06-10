Депутат Журова о том, что Кубок Стэнли не привезут в Россию: «В НХЛ просто не хотят будить спящего гризли. Не думаю, что это неуважение»

Светлана Журова высказалась о том, что Кубок Стэнли, скорее всего, не привезут в Россию.

– Такое решение следовало ожидать, и это их право. Хорошо хоть разрешают российским хоккеистам выступать в НХЛ.

То, что Кубок Стэнли раньше привозили в Россию, это была добрая воля лиги. Сейчас она, видимо, закончилась.

В НХЛ понимают, что если они разрешат Кубку приехать сюда, то СМИ будут писать про это, рекламодатели начнут отказываться с лигой работать и т.д. Это привлечет лишнее внимание. Там просто не хотят будить спящего медведя гризли.

– Но это можно назвать неуважением к своим собственным игрокам, которые хотели бы привезти Кубок к себе на Родину.

– Не думаю, что это неуважение. НХЛ так делает, чтобы не будоражить общественность, – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ.

Билл Дэйли: «Маловероятно, что НХЛ разрешит путешествие Кубка Стэнли в Россию, учитывая обстановку в мире»

Как минимум один россиянин выиграет Кубок Стэнли в этом году. Серия продолжается с 2016-го